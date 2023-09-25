Григорий Лепс последний раз был замечен в Екатеринбурге в конце июля Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Народный артист РФ Григорий Лепс накануне вечером был замечен в Екатеринбурге. Во время своего визита на Урал он решил лично оценить подарок к 300-летию города — медиаэкран на Вайнера — и встретиться с VIP-персонами города. Об этом URA.RU рассказали читатели.

«Гуляли вечером по Вайнера и заметили знакомое лицо. Зазвучала песня „Я поднимаю руки“ и мимо, рассматривая медиэкран, прошел Григорий Лепс», — сообщили читатели. Судя по видео, компанию по вечернему променаду ему составили бизнесмен, меценат Андрей Симановский и мэр города Алексей Орлов. Они живо обсуждали происходящее на главной пешеходной улице города.

Последний раз певца замечали в столице Урала, когда он решил заехать в бильярдный клуб Public, где проходил Кубок мэра Алексея Орлова. После Лепс поехал на празднование Дня торговли компании «Сима-ленд».

Медиэкран презентовали публике 12 августа — он стал одним из масштабных подарков к юбилею Екатеринбурга. Здесь регулярно проходят культурные мероприятия. Например, 15 сентября прошел бесплатный Венецианский карнавал с классической музыкой. Также в начале сентября, в день рождения легенды российской поп-эстрады Юрия Шатунова, под навесом устроили акцию, почтив память скончавшегося в прошлом году музыканта. На медиаэкране прозвучали главные хиты экс-солиста группы «Ласковый май», а всем пришедшим дамам дарили белые розы.

Фото: читатель URA.RU

Фото: читатель URA.RU

Фото: читатель URA.RU

Фото: читатель URA.RU