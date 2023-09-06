В Екатеринбурге в память о Юрии Шатунове устроили шоу в стиле 90-х. Фото, видео

06 сентября 2023 в 23:07 Размер текста - 17 +

Горожане танцевали под хиты Юры Шатунова Фото: Илья Московец @URA.RU Компания «Сима-ленд» устроила акцию в память о легендарном певце Юрии Шатунове в центре Екатеринбурга. В эту среду, 6 сентября, легендарному поп-исполнителю, которого не стало в прошлом году, исполнилось бы 50 лет. «Пришедших ждали сразу несколько сюрпризов: вместе с показанным на медиаэкране визуальным шоу, под попурри из популярных песен Шатунова танцевали аниматоры, одетые по моде 80-90 годов», — рассказал корреспондент URA.RU с места событий. Музыкальное шоу состоялось на пересечении улиц Вайнера и проспекта Ленина под медиаэкраном — подарком «Сима-ленда» Екатеринбургу на 300-летие. На импровизированной дискотеке, на которую собрались сотни горожан, включали песни Шатунова с трансляцией клипов, а под самую популярную и знаковую для творчества артиста — раздавали всем желающим белые розы. Медиаэкран над улицей Вайнера, под торжественный салют, открыли 12 августа с участием спикера Заксобрания Людмилы Бабушкиной и мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Через несколько дней на экран пришли посмотреть полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Евгений Куйвашев.

Компания «Сима-ленд» устроила акцию в память о легендарном певце Юрии Шатунове в центре Екатеринбурга. В эту среду, 6 сентября, легендарному поп-исполнителю, которого не стало в прошлом году, исполнилось бы 50 лет. «Пришедших ждали сразу несколько сюрпризов: вместе с показанным на медиаэкране визуальным шоу, под попурри из популярных песен Шатунова танцевали аниматоры, одетые по моде 80-90 годов», — рассказал корреспондент URA.RU с места событий. Музыкальное шоу состоялось на пересечении улиц Вайнера и проспекта Ленина под медиаэкраном — подарком «Сима-ленда» Екатеринбургу на 300-летие. На импровизированной дискотеке, на которую собрались сотни горожан, включали песни Шатунова с трансляцией клипов, а под самую популярную и знаковую для творчества артиста — раздавали всем желающим белые розы. Медиаэкран над улицей Вайнера, под торжественный салют, открыли 12 августа с участием спикера Заксобрания Людмилы Бабушкиной и мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Через несколько дней на экран пришли посмотреть полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Евгений Куйвашев.