В Екатеринбурге на Вайнера устроили Венецианский карнавал с классической музыкой. Фото, видео

В Екатеринбурге под медианавесом сыграл симфонический оркестр

15 сентября 2023 в 21:10 Размер текста - 17 +

Горожане могли послушать классическую музыку и сет из современных треков Фото: Илья Московец © URA.RU Девушки в больших шляпах с бахромой, мужчины в масках Вольто и звуки классической музыки — таким ярким зрелищем в пятницу вечером порадовала компания «Сима-ленд» жителей Екатеринбурга. За ярким шоу под мединавесом наблюдал корреспондент URA.RU. «В качестве pre-party аниматоры устроили на сцене настоящий Венецианский карнавал. Замысловатые костюмы и вычурные маски привлекли людей, и буквально за минуту место под медиаэкраном оказалось заполнено сотнями людей. Само выступление началось с музыкальной композиции Астора Пьяццоллы — родоначальника стиля „Танго нуэво“», — сообщает корреспондент с места событий. Необычный музыкальный вечер горожанам подарила компания «Сима-ленд». Среди гостей были замечены бизнесмен, меценат Андрей Симановский и сенатор РФ от Свердловской области Виктор Шептий. Как признался один из организаторов мероприятия, «Сима-ленд» хотел подарить городу частичку красоты и приобщить горожан к классической музыке. «Это пробуждает в людях светлые правильные чувства. Организация выступления прошла как по маслу. В теплую погоду мы планируем еще ряд мероприятий, но раскрывать их сейчас не будем», — заинтриговала команда. Ранее URA.RU сообщало, что вечером 15 сентября пройдет бесплатный концерт симфонического оркестра. Также до этого в день рождения легенды российской поп-эстрады Юрия Шатунова в Екатеринбурге устроили акцию, почтив память скончавшегося в прошлом году музыканта. На медиаэкране прозвучали главные хиты экс-солиста группы «Ласковый май», а всем пришедшим дамам дарили белые розы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Девушки в больших шляпах с бахромой, мужчины в масках Вольто и звуки классической музыки — таким ярким зрелищем в пятницу вечером порадовала компания «Сима-ленд» жителей Екатеринбурга. За ярким шоу под мединавесом наблюдал корреспондент URA.RU. «В качестве pre-party аниматоры устроили на сцене настоящий Венецианский карнавал. Замысловатые костюмы и вычурные маски привлекли людей, и буквально за минуту место под медиаэкраном оказалось заполнено сотнями людей. Само выступление началось с музыкальной композиции Астора Пьяццоллы — родоначальника стиля „Танго нуэво“», — сообщает корреспондент с места событий. Необычный музыкальный вечер горожанам подарила компания «Сима-ленд». Среди гостей были замечены бизнесмен, меценат Андрей Симановский и сенатор РФ от Свердловской области Виктор Шептий. Как признался один из организаторов мероприятия, «Сима-ленд» хотел подарить городу частичку красоты и приобщить горожан к классической музыке. «Это пробуждает в людях светлые правильные чувства. Организация выступления прошла как по маслу. В теплую погоду мы планируем еще ряд мероприятий, но раскрывать их сейчас не будем», — заинтриговала команда. Ранее URA.RU сообщало, что вечером 15 сентября пройдет бесплатный концерт симфонического оркестра. Также до этого в день рождения легенды российской поп-эстрады Юрия Шатунова в Екатеринбурге устроили акцию, почтив память скончавшегося в прошлом году музыканта. На медиаэкране прозвучали главные хиты экс-солиста группы «Ласковый май», а всем пришедшим дамам дарили белые розы.