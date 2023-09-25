Курганцы отправили видеопоздравление «поющему буряту» в зону СВО. Видео

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Курганцы записали видеопоздравление для земляка, который сейчас на фронте Фото:

Преподаватели и студенты курганского госколледжа (КГК) поздравили с днем рождения своего коллегу, который находится в зоне спецоперации. Парня зовут Талгат, он стал популярным в интернете как «поющий бурят» после исполнения песни группы «Любэ». Видеопоздравление опубликовано на сайте госколледжа.

«Талгат, мы поздравляем тебя всем коллективом с днем рождения. Желаем, чтобы ты с победой вернулся к нам в коллектив. Вспоминаем тебя с большим теплом, нам не хватает твоих песен и улыбки», — рассказала в видеоролике директор КГК Татьяна Скок.

К поздравлению присоединились педагоги и студенты образовательного учреждения. Студенты госколледжа поздравили Талгата с места военно-полевых сборов. Парни пожелали бойцу СВО здоровья, счастья и отваги.

Ранее курганский боец рассказал в интервью военкору Семену Пегову о том, что имеет музыкальное образование. «Я дирижер хора. А тут, получается, дирижирую целой батареей. Почти по двойной специальности работаю. На гражданке трудился в колледже и школе. Много выступал на концертах. В общем вся моя творческая жизнь заключалась в продвижении патриотических песен», — добавил Талгат.

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Преподаватели и студенты курганского госколледжа (КГК) поздравили с днем рождения своего коллегу, который находится в зоне спецоперации. Парня зовут Талгат, он стал популярным в интернете как «поющий бурят» после исполнения песни группы «Любэ». Видеопоздравление опубликовано на сайте госколледжа. «Талгат, мы поздравляем тебя всем коллективом с днем рождения. Желаем, чтобы ты с победой вернулся к нам в коллектив. Вспоминаем тебя с большим теплом, нам не хватает твоих песен и улыбки», — рассказала в видеоролике директор КГК Татьяна Скок. К поздравлению присоединились педагоги и студенты образовательного учреждения. Студенты госколледжа поздравили Талгата с места военно-полевых сборов. Парни пожелали бойцу СВО здоровья, счастья и отваги. Ранее курганский боец рассказал в интервью военкору Семену Пегову о том, что имеет музыкальное образование. «Я дирижер хора. А тут, получается, дирижирую целой батареей. Почти по двойной специальности работаю. На гражданке трудился в колледже и школе. Много выступал на концертах. В общем вся моя творческая жизнь заключалась в продвижении патриотических песен», — добавил Талгат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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