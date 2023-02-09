Курганский «поющий бурят» из зоны СВО дал интервью военкору WarGonzo. Видео

10 февраля 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

Артиллерист из Кургана дал интервью военкору в зоне спецоперации на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащий из Курганской области, ставший популярным в интернете как «поющий бурят» после исполнения песни группы «Любэ», дал интервью военкору Семену Пегову. Об этом сообщается в telegram-канале WarGonzo. Самое популярное видео с исполнением бойца уже набрало на YouTube порядка миллиона просмотров. «Поющий бурят оказался казахом. Многие из вас видели вирусное видео, в котором парень в балаклаве играет на гитаре в вагоне поезда и поет песню группы „Любэ“ про шумящие в России березы. Парня сразу же окрестили мобилизованным из Бурятии, и в этом качестве он стал кочевать из канала в канал. На деле все гораздо глубже: поющий бурят оказался казахом [из Курганской области], да еще и с позывным „Якут“», — написал Пегов. В интервью боец рассказал о том, почему решил исполнить песню на видео. По его словам, это была идея его командира. Таким образом, они хотели подбодрить жен и матерей, чтобы родные видели, что они живы и здоровы. Он отметил, что видео публиковали в закрытом чате, но потом оно разлетелось по интернету и стало популярным. Также военнослужащий добавил, что его никак не задело то, что его называли бурятом. «Задевает только товарищей. Говорят: ну как ты бурят, ты же казах, еще и с позывным „Якут“. Меня не задевает, то что меня назвали бурятом. Неважно, какой национальности, сейчас мы все русские, воюем за свою Родину, за Россию. Все мы русские солдаты», — сказал боец. Боец рассказал военкору о том, что имеет музыкальное образование. «Я дирижер хора. А тут, получается, дирижирую целой батареей. Почти по двойной специальности работаю. На гражданке трудился в колледже и школе. Много выступал на концертах. В общем вся моя творческая жизнь заключалась в продвижении патриотических песен. К этому всегда лежала душа», — добавил боец. Ранее URA.RU писало, что артиллерист спел песню группы «Любэ» под названием «Березы». Несмотря на то, что боец был в маске, жители Курганской области узнали земляка по голосу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военнослужащий из Курганской области, ставший популярным в интернете как «поющий бурят» после исполнения песни группы «Любэ», дал интервью военкору Семену Пегову. Об этом сообщается в telegram-канале WarGonzo. Самое популярное видео с исполнением бойца уже набрало на YouTube порядка миллиона просмотров. «Поющий бурят оказался казахом. Многие из вас видели вирусное видео, в котором парень в балаклаве играет на гитаре в вагоне поезда и поет песню группы „Любэ“ про шумящие в России березы. Парня сразу же окрестили мобилизованным из Бурятии, и в этом качестве он стал кочевать из канала в канал. На деле все гораздо глубже: поющий бурят оказался казахом [из Курганской области], да еще и с позывным „Якут“», — написал Пегов. В интервью боец рассказал о том, почему решил исполнить песню на видео. По его словам, это была идея его командира. Таким образом, они хотели подбодрить жен и матерей, чтобы родные видели, что они живы и здоровы. Он отметил, что видео публиковали в закрытом чате, но потом оно разлетелось по интернету и стало популярным. Также военнослужащий добавил, что его никак не задело то, что его называли бурятом. «Задевает только товарищей. Говорят: ну как ты бурят, ты же казах, еще и с позывным „Якут“. Меня не задевает, то что меня назвали бурятом. Неважно, какой национальности, сейчас мы все русские, воюем за свою Родину, за Россию. Все мы русские солдаты», — сказал боец. Боец рассказал военкору о том, что имеет музыкальное образование. «Я дирижер хора. А тут, получается, дирижирую целой батареей. Почти по двойной специальности работаю. На гражданке трудился в колледже и школе. Много выступал на концертах. В общем вся моя творческая жизнь заключалась в продвижении патриотических песен. К этому всегда лежала душа», — добавил боец. Ранее URA.RU писало, что артиллерист спел песню группы «Любэ» под названием «Березы». Несмотря на то, что боец был в маске, жители Курганской области узнали земляка по голосу.