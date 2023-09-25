25 сентября 2023

Похоронное бюро мэрии Кургана в 2,5 раза увеличило выручку

© Служба новостей «URA.RU»
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Пономарев Артур Владимирович. Курган, похоронный бизнес, гроб, смертность, гроб для ковид
Похоронное бюро мэрии Кургана увеличило выручку, но стало убыточным Фото:

В Кургане МУП «Бюро коммунальных услуг», которое принадлежит мэрии, в два с половиной раза увеличило выручку. Об этом говорится в финотчете предприятия, оказывающего ритуальные услуги.

«Выручка МУП „Бюро коммунальных услуг“ за 2021 год: 1 млн 156 тысяч рублей. Чистая выручка за 2022 год: 2 млн 930 тысяч рублей», — указано в бухгалтерской документации, опубликованной в сервисе СБИС.

Согласно СБИС, несмотря на резкий рост выручки похоронное бюро получило убыток 950 тысяч рублей за 2022 год. Годом ранее предприятие отчиталось о прибыли — 709 тысяч рублей. Директором организации является Алексей Глебов, средняя зарплата сотрудников по данным СБИС составляет 18 тысяч рублей в месяц.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Кургана, чтобы выяснить причины роста убытков МУП «Бюро коммунальных услуг» на фоне резкого увеличения выручки. Ответ ожидается.

Ранее в Кургане пошли разговоры о возможной ликвидации МУП «Бюро коммунальных услуг». Если это произойдет, то весь похоронный бизнес в областном центре останется в руках частных компаний.

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В Кургане МУП «Бюро коммунальных услуг», которое принадлежит мэрии, в два с половиной раза увеличило выручку. Об этом говорится в финотчете предприятия, оказывающего ритуальные услуги. «Выручка МУП „Бюро коммунальных услуг“ за 2021 год: 1 млн 156 тысяч рублей. Чистая выручка за 2022 год: 2 млн 930 тысяч рублей», — указано в бухгалтерской документации, опубликованной в сервисе СБИС. Согласно СБИС, несмотря на резкий рост выручки похоронное бюро получило убыток 950 тысяч рублей за 2022 год. Годом ранее предприятие отчиталось о прибыли — 709 тысяч рублей. Директором организации является Алексей Глебов, средняя зарплата сотрудников по данным СБИС составляет 18 тысяч рублей в месяц. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Кургана, чтобы выяснить причины роста убытков МУП «Бюро коммунальных услуг» на фоне резкого увеличения выручки. Ответ ожидается. Ранее в Кургане пошли разговоры о возможной ликвидации МУП «Бюро коммунальных услуг». Если это произойдет, то весь похоронный бизнес в областном центре останется в руках частных компаний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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