Похоронный бизнес в Кургане могут полностью передать частникам

В Кургане заговорили о возможной ликвидации похоронного муниципального предприятия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане появились разговоры о возможной ликвидации МУП «Бюро коммунальных услуг» — муниципального предприятия, которое специализируется на ритуальных услугах. Если это произойдет, весь похоронный бизнес в областном центре останется в руках частных компаний, рассказали URA.RU собственные источники, знакомые с ситуацией.

«Бюро работает в убыток. Многие убыточные муниципальные предприятия уже ликвидировали», — пояснил инсайдер причины возможной реорганизации. О возможной ликвидации похоронного бюро слышал и директор Союза похоронных организаций региона Артур Пономарев. «Этот МУП действует, но он убыточный. Его планировали ликвидировать», — рассказал он.

По мнению Пономарева, все функции муниципального похоронного бюро могут выполнить коммерческие структуры. Например, организовать захоронение невостребованных трупов (умерших людей, у которых нет родственников) администрация может при помощи аукционов, как это уже происходит в некоторых других регионах. В то же время, он отметил, что ликвидация — длительный процесс. Для начала бюро должно рассчитаться со всеми долгами. Таким образом, его ликвидируют не ранее, чем в 2021 году.

С 2011 по 2018 годы МУП «Бюро коммунальных услуг» работало в убыток Скрин: rusprofile.ru

По данным сервиса Rusprofile, «Бюро коммунальных услуг» работает в убыток с 2011 по 2018 годы (данные за другие года отсутствуют). По данным СБИС, 2019 год компания впервые за несколько лет закончила с прибылью в 262 тысячи рублей. Максимальные убытки, зафиксированные в 2012 году, составили 3,9 млн рублей. В феврале сменилось руководство бюро — директором назначили бывшего силовика Алексея Глебова. «Но что он сделает, когда там накопились огромные долги? МУП не может бороться с коммерческими структурами. Ценовую политику для него утверждают власти, нет никакой гибкости», — заявил инсайдер. В марте администрация Кургана разрешила заключить договор денежного займа на 1,6 млн рублей между МУП «Специализированное дорожное предприятие» и МУП «Бюро коммунальных услуг», чтобы не допустить банкротства предприятия. Документ опубликован на сайте муниципалитета.

В пресс-службе мэрии URA.RU заявили, что в настоящее время вопроса ликвидации МУП «Бюро коммунальных услуг» в повестке городских властей нет. Получить оперативные комментарии директора бюро не удалось, в компании заявили, что Глебов находится на больничном.