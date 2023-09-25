На Кубани осудили учителя за склонение подростков к наркотикам

26 сентября 2023 в 03:56 Размер текста - 17 +

Мужчине назначили 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кореновске (Краснодарский край) учителю иностранных языков назначили 12 лет лишения свободы за склонение подростков к внутривенному употреблению наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. «В апреле 2022 года 36-летний мужчина, ранее преподававший в образовательных учреждениях иностранные языки, путем уговоров и убеждений у себя в квартире, склонил подростков к употреблению внутривенно синтетического наркотика. Это повлекло за собой возникновение наркотической зависимости у последних, а также один из несовершеннолетних был госпитализирован в медучреждение с диагнозом „постинъекционная флегмона правого плеча“», — сказано в сообщении. Суд назначил правонарушителю 12 лет лишения свободы. Прокурор Кореновского района поддержал государственное обвинение в отношении бывшего преподавателя иностранных языков. Подсудимый признал свою вину. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строго режима.

В Кореновске (Краснодарский край) учителю иностранных языков назначили 12 лет лишения свободы за склонение подростков к внутривенному употреблению наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. «В апреле 2022 года 36-летний мужчина, ранее преподававший в образовательных учреждениях иностранные языки, путем уговоров и убеждений у себя в квартире, склонил подростков к употреблению внутривенно синтетического наркотика. Это повлекло за собой возникновение наркотической зависимости у последних, а также один из несовершеннолетних был госпитализирован в медучреждение с диагнозом „постинъекционная флегмона правого плеча“», — сказано в сообщении. Суд назначил правонарушителю 12 лет лишения свободы. Прокурор Кореновского района поддержал государственное обвинение в отношении бывшего преподавателя иностранных языков. Подсудимый признал свою вину. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строго режима.