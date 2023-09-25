25 сентября 2023

На Кубани осудили учителя за склонение подростков к наркотикам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Илье Ломоносову в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, наказание, преступление, уголовный кодекс, судья, суд, мантия
Мужчине назначили 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима Фото:

В Кореновске (Краснодарский край) учителю иностранных языков назначили 12 лет лишения свободы за склонение подростков к внутривенному употреблению наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

«В апреле 2022 года 36-летний мужчина, ранее преподававший в образовательных учреждениях иностранные языки, путем уговоров и убеждений у себя в квартире, склонил подростков к употреблению внутривенно синтетического наркотика. Это повлекло за собой возникновение наркотической зависимости у последних, а также один из несовершеннолетних был госпитализирован в медучреждение с диагнозом „постинъекционная флегмона правого плеча“», — сказано в сообщении. Суд назначил правонарушителю 12 лет лишения свободы.

Прокурор Кореновского района поддержал государственное обвинение в отношении бывшего преподавателя иностранных языков. Подсудимый признал свою вину. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строго режима.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кореновске (Краснодарский край) учителю иностранных языков назначили 12 лет лишения свободы за склонение подростков к внутривенному употреблению наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. «В апреле 2022 года 36-летний мужчина, ранее преподававший в образовательных учреждениях иностранные языки, путем уговоров и убеждений у себя в квартире, склонил подростков к употреблению внутривенно синтетического наркотика. Это повлекло за собой возникновение наркотической зависимости у последних, а также один из несовершеннолетних был госпитализирован в медучреждение с диагнозом „постинъекционная флегмона правого плеча“», — сказано в сообщении. Суд назначил правонарушителю 12 лет лишения свободы. Прокурор Кореновского района поддержал государственное обвинение в отношении бывшего преподавателя иностранных языков. Подсудимый признал свою вину. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строго режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...