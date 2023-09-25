Постпред РФ объяснил, чем обернется для страны разлад в ЕС

Постпред РФ Логвинов: противоречия в ЕС будут тормозить санкции против России

26 сентября 2023 в 06:19 Размер текста - 17 +

Притормозить усиление санкционного давления способна не усталость, а рост разногласий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Противоречия между государствами-членами Евросоюза (ЕС) могут стать главным фактором, влияющим на снижение темпа ввода европейских санкций против России. Об этом в интервью РИА Новости заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов. «Притормозить же процесс усиления санкционного давления способна, скорее, не усталость, а рост разногласий, которые уже имеются или еще только будут спровоцированы как в отношениях Брюсселя с рядом евростолиц, так и непосредственно между странами-членами», — сказал российский дипломат. Среди главных причин противоречий он назвал последствия антироссийских санкций. Также «безоговорочное равнение на общееэсовскую политику на украинском направлении», масштабное финансовое вливание в военную накачку Киева и неспособность под давлением этих обстоятельств найти консолидированные ответы на текущие вызовы. Ранее в Швейцарии подсчитали удар по европейской экономике из-за Украины. Конфликт на Украине привел к росту инфляции в Европе, и его негативные последствия для региона будут усиливаться в два раза в средне- и долгосрочной перспективе. Об этом стало известно из исследования Национального банка Швейцарии.

Противоречия между государствами-членами Евросоюза (ЕС) могут стать главным фактором, влияющим на снижение темпа ввода европейских санкций против России. Об этом в интервью РИА Новости заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов. «Притормозить же процесс усиления санкционного давления способна, скорее, не усталость, а рост разногласий, которые уже имеются или еще только будут спровоцированы как в отношениях Брюсселя с рядом евростолиц, так и непосредственно между странами-членами», — сказал российский дипломат. Среди главных причин противоречий он назвал последствия антироссийских санкций. Также «безоговорочное равнение на общееэсовскую политику на украинском направлении», масштабное финансовое вливание в военную накачку Киева и неспособность под давлением этих обстоятельств найти консолидированные ответы на текущие вызовы. Ранее в Швейцарии подсчитали удар по европейской экономике из-за Украины. Конфликт на Украине привел к росту инфляции в Европе, и его негативные последствия для региона будут усиливаться в два раза в средне- и долгосрочной перспективе. Об этом стало известно из исследования Национального банка Швейцарии.