25 сентября 2023

Постпред РФ объяснил, чем обернется для страны разлад в ЕС

Постпред РФ Логвинов: противоречия в ЕС будут тормозить санкции против России
© Служба новостей «URA.RU»
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Цветы у консульства Франции. Екатеринбург, флаг евросоюза, флаг франции
Притормозить усиление санкционного давления способна не усталость, а рост разногласий Фото:

Противоречия между государствами-членами Евросоюза (ЕС) могут стать главным фактором, влияющим на снижение темпа ввода европейских санкций против России. Об этом в интервью РИА Новости заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.

«Притормозить же процесс усиления санкционного давления способна, скорее, не усталость, а рост разногласий, которые уже имеются или еще только будут спровоцированы как в отношениях Брюсселя с рядом евростолиц, так и непосредственно между странами-членами», — сказал российский дипломат.

Среди главных причин противоречий он назвал последствия антироссийских санкций. Также «безоговорочное равнение на общееэсовскую политику на украинском направлении», масштабное финансовое вливание в военную накачку Киева и неспособность под давлением этих обстоятельств найти консолидированные ответы на текущие вызовы.

Ранее в Швейцарии подсчитали удар по европейской экономике из-за Украины. Конфликт на Украине привел к росту инфляции в Европе, и его негативные последствия для региона будут усиливаться в два раза в средне- и долгосрочной перспективе. Об этом стало известно из исследования Национального банка Швейцарии.

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Противоречия между государствами-членами Евросоюза (ЕС) могут стать главным фактором, влияющим на снижение темпа ввода европейских санкций против России. Об этом в интервью РИА Новости заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов. «Притормозить же процесс усиления санкционного давления способна, скорее, не усталость, а рост разногласий, которые уже имеются или еще только будут спровоцированы как в отношениях Брюсселя с рядом евростолиц, так и непосредственно между странами-членами», — сказал российский дипломат. Среди главных причин противоречий он назвал последствия антироссийских санкций. Также «безоговорочное равнение на общееэсовскую политику на украинском направлении», масштабное финансовое вливание в военную накачку Киева и неспособность под давлением этих обстоятельств найти консолидированные ответы на текущие вызовы. Ранее в Швейцарии подсчитали удар по европейской экономике из-за Украины. Конфликт на Украине привел к росту инфляции в Европе, и его негативные последствия для региона будут усиливаться в два раза в средне- и долгосрочной перспективе. Об этом стало известно из исследования Национального банка Швейцарии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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