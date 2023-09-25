В Екатеринбурге женщина украла из секс-шопа мастурбаторы

26 сентября 2023 в 06:33 Размер текста - 17 +

Владельцы магазина уже написали заявление о краже в полицию Фото: Денис Моргунов © URA.RU В екатеринбургском секс-шопе на улице Малышева женщина похитила мастурбаторы. Об этом рассказали владельцы магазина. «Пара молодых людей зашли вместе, у парня в рюкзаке была колонка с очень громкой музыкой. Очевидно, чтобы рассеять внимание сотрудников. Пока он под видом обычного покупателя консультировался с продавцом, его подельница покружила по магазину, присела на пуфик и похитила сначала один крутой японский мастурбатор, а затем и второй», — передает слова владельцев секс-шопа Е1. По их словам, данное ограбление считается уже четвертым по счету. Владельцы магазина обратились в полицию с заявлением о краже. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.

В екатеринбургском секс-шопе на улице Малышева женщина похитила мастурбаторы. Об этом рассказали владельцы магазина. «Пара молодых людей зашли вместе, у парня в рюкзаке была колонка с очень громкой музыкой. Очевидно, чтобы рассеять внимание сотрудников. Пока он под видом обычного покупателя консультировался с продавцом, его подельница покружила по магазину, присела на пуфик и похитила сначала один крутой японский мастурбатор, а затем и второй», — передает слова владельцев секс-шопа Е1. По их словам, данное ограбление считается уже четвертым по счету. Владельцы магазина обратились в полицию с заявлением о краже. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.