25 сентября 2023

В Екатеринбурге женщина украла из секс-шопа мастурбаторы

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин оригинального женского белья. Тюмень, секс-шоп, вибратор
Владельцы магазина уже написали заявление о краже в полицию Фото:

В екатеринбургском секс-шопе на улице Малышева женщина похитила мастурбаторы. Об этом рассказали владельцы магазина.

«Пара молодых людей зашли вместе, у парня в рюкзаке была колонка с очень громкой музыкой. Очевидно, чтобы рассеять внимание сотрудников. Пока он под видом обычного покупателя консультировался с продавцом, его подельница покружила по магазину, присела на пуфик и похитила сначала один крутой японский мастурбатор, а затем и второй», — передает слова владельцев секс-шопа Е1.

По их словам, данное ограбление считается уже четвертым по счету. Владельцы магазина обратились в полицию с заявлением о краже.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В екатеринбургском секс-шопе на улице Малышева женщина похитила мастурбаторы. Об этом рассказали владельцы магазина. «Пара молодых людей зашли вместе, у парня в рюкзаке была колонка с очень громкой музыкой. Очевидно, чтобы рассеять внимание сотрудников. Пока он под видом обычного покупателя консультировался с продавцом, его подельница покружила по магазину, присела на пуфик и похитила сначала один крутой японский мастурбатор, а затем и второй», — передает слова владельцев секс-шопа Е1. По их словам, данное ограбление считается уже четвертым по счету. Владельцы магазина обратились в полицию с заявлением о краже. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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