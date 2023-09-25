В Екатеринбурге женщина украла из секс-шопа мастурбаторы

В екатеринбургском секс-шопе на улице Малышева женщина похитила мастурбаторы. Об этом рассказали владельцы магазина.
«Пара молодых людей зашли вместе, у парня в рюкзаке была колонка с очень громкой музыкой. Очевидно, чтобы рассеять внимание сотрудников. Пока он под видом обычного покупателя консультировался с продавцом, его подельница покружила по магазину, присела на пуфик и похитила сначала один крутой японский мастурбатор, а затем и второй», — передает слова владельцев секс-шопа Е1.
По их словам, данное ограбление считается уже четвертым по счету. Владельцы магазина обратились в полицию с заявлением о краже.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.
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