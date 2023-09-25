В ХМАО меценат Шумаков помог издать уникальный справочник геолога Комарицкого

Заслуженный геолог Югры Сергей Комарицкий ставит автограф на своей новой книге Фото: Елена Антипина @ URA.RU

В ХМАО меценат и владелец нефтесервисных предприятий Григорий Шумаков проспонсировал издание уникальной энциклопедии Заслуженного геолога Югры Сергея Комарицкого. Презентация самого полного справочника для геологов — книги «Месторождения и проявления твердых полезных ископаемых Восточного склона Приполярного Урала» — прошла в Ханты-Мансийске при поддержке «Русского географического общества», передает журналист URA.RU.

«До настоящего времени на территории округа не было сборника, чем богаты недра приполярного Урала. Были отдельные статьи. В моей книге представлены все зарегистрированные на территории Югры полезные ископаемые. Благодаря ханты-мансийскому отделению „Русского географического общества“ и финансовой помощи Григория Шумакова эта книга увидела свет», — поделился Комарицкий.

По словам автора, книга будет полезна как для специалистов-геологов, так и для студентов, и даже на уроках краеведения в младших классах. На презентации книги меценат Шумаков был принят в ряды членов «Русского географического общества». Он был участником и организатором ряда значимых экспедиций и финансировал их. «Это такой здоровый авантюризм, которого сейчас не хватает жителям Югры. Мы стараемся развивать в жителях ХМАО интерес к этому направлению исследований — я считаю, что наши экспедиции и эта книга поможет развивать и добычу полезных ископаемых, и туризм, и послужить местом притяжения для развития бизнеса и создания новых рабочих мест», — рассказал Шумаков.

Ранее URA.RU писало о планах Шумакова снарядить экспедицию по сакральным местам Югры. Он рассказал, что стремится разгадать мистические тайны Югры, в том числе открыть секреты горы Пирамида и каменного города Торе-Порре-Из, найти следы и доказать существование снежного человека.