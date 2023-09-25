В России резко подорожают легковые автомобили

26 сентября 2023 в 09:38 Размер текста - 17 +

Рост цен на автомобили достигнет 30% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Рост цен на новые легковые авто в России достигнет 30% за 2023 год. О прогнозе автомобильных дилеров рассказал вице-президент и исполнительный директор профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов. «К концу года можно говорить о повышении (цен на автомобили — прим. URA.RU) до 30% с января», — сказал Жигалов РИА Новости. По его словам, к подорожанию авто привело повышение утильсбора и ослабление курса рубля. Ранее дилеры сообщили, что в России зафиксировали существенный рост цен на автомобили. Удорожание на фоне ослабления рубля, которое началось еще в августе и сохраняется в сентября, в среднем составило от 4 до 20%. По данным Росстата, средняя цена российских автомобилей в августе впервые превысила один миллион рублей, передает RT.

Рост цен на новые легковые авто в России достигнет 30% за 2023 год. О прогнозе автомобильных дилеров рассказал вице-президент и исполнительный директор профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов. «К концу года можно говорить о повышении (цен на автомобили — прим. URA.RU) до 30% с января», — сказал Жигалов РИА Новости. По его словам, к подорожанию авто привело повышение утильсбора и ослабление курса рубля. Ранее дилеры сообщили, что в России зафиксировали существенный рост цен на автомобили. Удорожание на фоне ослабления рубля, которое началось еще в августе и сохраняется в сентября, в среднем составило от 4 до 20%. По данным Росстата, средняя цена российских автомобилей в августе впервые превысила один миллион рублей, передает RT.