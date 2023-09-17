17 сентября 2023

В России зафиксировали существенный рост цен на автомобили

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобиль "Москвич 3" в автосалоне "Сатурн - Р auto". Пермь, автосалон, импортозамещение, москвич 3, шоу рум
Рост цен на машины в некоторых случаях составил до 20% Фото:

В России зафиксировали существенный рост цен на автомобили. Удорожание на фоне ослабления рубля, которое началось еще в августе и сохраняется в сентября, в среднем составило от 4 до 20%. Об этом пишет «Коммерсант».

«На фоне роста утильсбора с 1 августа и одновременного падения курса рубля цены на автомобили массово пошли вверх. <…> Удорожание составило от 4%, доходя до 20% в отдельных случаях», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственных опрос среди дилеров.

Цена на машины продолжат рост и в сентябре. Так, по данным «Цена Авто», автомобили марки Jetour выросли в цене на 50 тысяч рублей в августе и на столько же в сентябре (или на 1,6—2%). У Chery в сентябре на 30-70 тысяч рублей подорожали восемь официально продаваемых моделей (или 1,1—2,1%). Как пояснили в концерне, стоимость на машины они пересмотрели на фоне курсовых колебаний, утилизационного сбора и логистики.

У Lada в сентябре на 10-60 тысяч рублей подорожали более высокие комплектации Grantа. Как отметили в АвтоВАЗе, что корректировка цен связана с их комплектацией допопциями, получаемыми в том числе от зарубежных поставщиков.

Ранее россиян предупредили об увеличении сроков ремонта и обслуживания китайских автомобилей. Сроки могут увеличиться, так как частные автосервисы в РФ остались без каталогов запчастей для таких автомобилей. Об этом сообщили в Союзе автосервисов и сети СТО Fit Service.

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В России зафиксировали существенный рост цен на автомобили. Удорожание на фоне ослабления рубля, которое началось еще в августе и сохраняется в сентября, в среднем составило от 4 до 20%. Об этом пишет «Коммерсант». «На фоне роста утильсбора с 1 августа и одновременного падения курса рубля цены на автомобили массово пошли вверх. <…> Удорожание составило от 4%, доходя до 20% в отдельных случаях», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственных опрос среди дилеров. Цена на машины продолжат рост и в сентябре. Так, по данным «Цена Авто», автомобили марки Jetour выросли в цене на 50 тысяч рублей в августе и на столько же в сентябре (или на 1,6—2%). У Chery в сентябре на 30-70 тысяч рублей подорожали восемь официально продаваемых моделей (или 1,1—2,1%). Как пояснили в концерне, стоимость на машины они пересмотрели на фоне курсовых колебаний, утилизационного сбора и логистики. У Lada в сентябре на 10-60 тысяч рублей подорожали более высокие комплектации Grantа. Как отметили в АвтоВАЗе, что корректировка цен связана с их комплектацией допопциями, получаемыми в том числе от зарубежных поставщиков. Ранее россиян предупредили об увеличении сроков ремонта и обслуживания китайских автомобилей. Сроки могут увеличиться, так как частные автосервисы в РФ остались без каталогов запчастей для таких автомобилей. Об этом сообщили в Союзе автосервисов и сети СТО Fit Service.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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