25 сентября 2023

Челябинец обчистил банковский счет друга, чтобы сыграть в казино

© Служба новостей «URA.RU»
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Годовщина фотостудии Rosso. Екатеринбург, казино
Украденные деньги мужчина хотел потратить в онлайн-казино Фото:

В Карталах (Челябинская область) местный житель похитил у друга 50 тысяч рублей, чтобы сыграть на них в онлайн-казино. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, мужчина задержан, в отношении его возбуждено уголовное дело.

«Сотрудники полиции установили, что к хищению причастен знакомый потерпевшего. Сначала он одолжил у приятеля денег, для чего тот сообщил похитителю данные для входа в свой онлайн-банк. Заемные деньги злоумышленник потратил на интернет-казино. А когда ему потребовалось еще денег, он вновь, уже тайно, вошел в личный кабинет знакомого и похитил у него 50 тысяч рублей, которые также собирался потратить на игру в надежде на большой выигрыш», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В областном главке отметили, что подозреваемый был оперативно задержан. В отношении его возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ («Кража»). Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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В Карталах (Челябинская область) местный житель похитил у друга 50 тысяч рублей, чтобы сыграть на них в онлайн-казино. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, мужчина задержан, в отношении его возбуждено уголовное дело. «Сотрудники полиции установили, что к хищению причастен знакомый потерпевшего. Сначала он одолжил у приятеля денег, для чего тот сообщил похитителю данные для входа в свой онлайн-банк. Заемные деньги злоумышленник потратил на интернет-казино. А когда ему потребовалось еще денег, он вновь, уже тайно, вошел в личный кабинет знакомого и похитил у него 50 тысяч рублей, которые также собирался потратить на игру в надежде на большой выигрыш», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. В областном главке отметили, что подозреваемый был оперативно задержан. В отношении его возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ («Кража»). Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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