Челябинец обчистил банковский счет друга, чтобы сыграть в казино

26 сентября 2023 в 09:49 Размер текста - 17 +

Украденные деньги мужчина хотел потратить в онлайн-казино Фото: Размик Закарян © URA.RU В Карталах (Челябинская область) местный житель похитил у друга 50 тысяч рублей, чтобы сыграть на них в онлайн-казино. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, мужчина задержан, в отношении его возбуждено уголовное дело. «Сотрудники полиции установили, что к хищению причастен знакомый потерпевшего. Сначала он одолжил у приятеля денег, для чего тот сообщил похитителю данные для входа в свой онлайн-банк. Заемные деньги злоумышленник потратил на интернет-казино. А когда ему потребовалось еще денег, он вновь, уже тайно, вошел в личный кабинет знакомого и похитил у него 50 тысяч рублей, которые также собирался потратить на игру в надежде на большой выигрыш», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. В областном главке отметили, что подозреваемый был оперативно задержан. В отношении его возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ («Кража»). Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

В Карталах (Челябинская область) местный житель похитил у друга 50 тысяч рублей, чтобы сыграть на них в онлайн-казино. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, мужчина задержан, в отношении его возбуждено уголовное дело. «Сотрудники полиции установили, что к хищению причастен знакомый потерпевшего. Сначала он одолжил у приятеля денег, для чего тот сообщил похитителю данные для входа в свой онлайн-банк. Заемные деньги злоумышленник потратил на интернет-казино. А когда ему потребовалось еще денег, он вновь, уже тайно, вошел в личный кабинет знакомого и похитил у него 50 тысяч рублей, которые также собирался потратить на игру в надежде на большой выигрыш», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. В областном главке отметили, что подозреваемый был оперативно задержан. В отношении его возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ («Кража»). Сейчас он находится под подпиской о невыезде.