Миасскому автозаводу требуется 800 рабочих

Автозавод Миасса готов принять 800 специалистов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автозаводу «Урал» (Миасс, Челябинская область) требуется 800 рабочих и других специалистов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, кадровая служба завода примет участие в ассамблее работодателей Южно-Уральского госуниверситета в Челябинске (ЮУрГУ).

«На автозаводе открыто более 800 вакансий различной направленности. Большое внимание предприятие уделяет молодым кадрам. Об этом расскажем студентам ЮУрГУ в рамках ассамблеи работодателей, где представим презентацию программы развития персонала», — уточнили URA.RU на автозаводе.

Молодежи в компании дают возможность пройти практику и стажировку. При этом внедряются разные программы поддержки.

Ассамблея будет проходить на протяжении трех дней с 27 по 29 сентября. О своих вакансиях расскажут более 40 компаний региона. Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, предприятия продемонстрируют студентам возможности прохождения практики и работы в своих компаниях. Сначала откроется выставка, после которой работодатели мастер-классы и лекции для студентов ЮУрГУ.