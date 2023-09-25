25 сентября 2023

Миасскому автозаводу требуется 800 рабочих

© Служба новостей «URA.RU»
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Конвейер АЗ "УРАЛ". Группа ГАЗ. Челябинская область, Миасс, конвейер, автозавод, аз урал, группа газ
Автозавод Миасса готов принять 800 специалистов Фото:

Автозаводу «Урал» (Миасс, Челябинская область) требуется 800 рабочих и других специалистов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, кадровая служба завода примет участие в ассамблее работодателей Южно-Уральского госуниверситета в Челябинске (ЮУрГУ).

«На автозаводе открыто более 800 вакансий различной направленности. Большое внимание предприятие уделяет молодым кадрам. Об этом расскажем студентам ЮУрГУ в рамках ассамблеи работодателей, где представим презентацию программы развития персонала», — уточнили URA.RU на автозаводе.

Молодежи в компании дают возможность пройти практику и стажировку. При этом внедряются разные программы поддержки.

Ассамблея будет проходить на протяжении трех дней с 27 по 29 сентября. О своих вакансиях расскажут более 40 компаний региона. Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, предприятия продемонстрируют студентам возможности прохождения практики и работы в своих компаниях. Сначала откроется выставка, после которой работодатели мастер-классы и лекции для студентов ЮУрГУ.

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Автозаводу «Урал» (Миасс, Челябинская область) требуется 800 рабочих и других специалистов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, кадровая служба завода примет участие в ассамблее работодателей Южно-Уральского госуниверситета в Челябинске (ЮУрГУ). «На автозаводе открыто более 800 вакансий различной направленности. Большое внимание предприятие уделяет молодым кадрам. Об этом расскажем студентам ЮУрГУ в рамках ассамблеи работодателей, где представим презентацию программы развития персонала», — уточнили URA.RU на автозаводе. Молодежи в компании дают возможность пройти практику и стажировку. При этом внедряются разные программы поддержки. Ассамблея будет проходить на протяжении трех дней с 27 по 29 сентября. О своих вакансиях расскажут более 40 компаний региона. Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, предприятия продемонстрируют студентам возможности прохождения практики и работы в своих компаниях. Сначала откроется выставка, после которой работодатели мастер-классы и лекции для студентов ЮУрГУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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