25 сентября 2023

Пермская претендентка на корону «Мисс Россия» опубликовала первую фотосессию. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фотостудия Rosso. Екатеринбург, модель, фотосессия, фотомодель, фотостудия, rosso фотостудия
Работа с фотографом — одна из задач конкурсанток Фото:

Финалистка конкурса «Мисс Россия-2023» пермячка Анастасия Омелина опубликовала снимки фотосессии, которые сделаны в ходе подготовки к шоу. Девушка поделилась ими в соцсети.

На фото Омелина предстала в темном вечернем платье. Из украшений — колье и браслет. «Мисс Россия», — подписала она снимки.

Ранее URA.RU рассказывало, что 19-летняя Анастасия Омелина прошла в финал всероссийского конкурса красоты. Сейчас 50 претенденток на корону готовятся к главному шоу в Москве.

На первую фотосессию Наталья надела платье
На первую фотосессию Наталья надела платье
Фотограф играет с лучами солнца на лице модели
Фотограф играет с лучами солнца на лице модели

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Финалистка конкурса «Мисс Россия-2023» пермячка Анастасия Омелина опубликовала снимки фотосессии, которые сделаны в ходе подготовки к шоу. Девушка поделилась ими в соцсети. На фото Омелина предстала в темном вечернем платье. Из украшений — колье и браслет. «Мисс Россия», — подписала она снимки. Ранее URA.RU рассказывало, что 19-летняя Анастасия Омелина прошла в финал всероссийского конкурса красоты. Сейчас 50 претенденток на корону готовятся к главному шоу в Москве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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