Работа с фотографом — одна из задач конкурсанток
Финалистка конкурса «Мисс Россия-2023» пермячка Анастасия Омелина опубликовала снимки фотосессии, которые сделаны в ходе подготовки к шоу. Девушка поделилась ими в соцсети.
На фото Омелина предстала в темном вечернем платье. Из украшений — колье и браслет. «Мисс Россия», — подписала она снимки.
Ранее URA.RU рассказывало, что 19-летняя Анастасия Омелина прошла в финал всероссийского конкурса красоты. Сейчас 50 претенденток на корону готовятся к главному шоу в Москве.
На первую фотосессию Наталья надела платье
Фотограф играет с лучами солнца на лице модели
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