25 сентября 2023
24 сентября 2023

Жительница ХМАО обокрала двух школьников за один день

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дождливый клипарт. Екатеринбург, непогода, школьники, осень, дождь в городе
Женщина украла у детей золотые серьги и верхнюю одежду Фото:

В поселке Пионерском Советского района 40-летняя местная жительница за сутки обокрала двоих школьников. Женщина похитила у прохожего ребенка золотые серьги и украла детскую куртку из гардероба. Об этом сообщили в пресс-службе окружного УМВД.

«В поселке Пионерский Советского района гражданка 1983 года рождения совершила грабеж и кражу. Находясь у дома по улице Коммунистической она открыто, с применением физического насилия не опасного для жизни и здоровья, похитила у несовершеннолетней школьницы золотые сережки. Сумма ущерба составила 7 500 рублей», — сообщили в правоохранительных органах.

В тот же день подозреваемая похитила из гардероба местного дома культуры детскую куртку стоимостью 10 000 рублей. Возбуждено уголовное дело. На данный момент женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. При этом уточняется, что ранее она была неоднократно судима.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пыть-Яхе (ХМАО) мужчина украл велосипед, чтобы не опоздать на работу. Тогда в полиции отметили, что это была не первая кража югорчанина.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Пионерском Советского района 40-летняя местная жительница за сутки обокрала двоих школьников. Женщина похитила у прохожего ребенка золотые серьги и украла детскую куртку из гардероба. Об этом сообщили в пресс-службе окружного УМВД. «В поселке Пионерский Советского района гражданка 1983 года рождения совершила грабеж и кражу. Находясь у дома по улице Коммунистической она открыто, с применением физического насилия не опасного для жизни и здоровья, похитила у несовершеннолетней школьницы золотые сережки. Сумма ущерба составила 7 500 рублей», — сообщили в правоохранительных органах. В тот же день подозреваемая похитила из гардероба местного дома культуры детскую куртку стоимостью 10 000 рублей. Возбуждено уголовное дело. На данный момент женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. При этом уточняется, что ранее она была неоднократно судима. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пыть-Яхе (ХМАО) мужчина украл велосипед, чтобы не опоздать на работу. Тогда в полиции отметили, что это была не первая кража югорчанина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...