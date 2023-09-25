Жительница ХМАО обокрала двух школьников за один день

26 сентября 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Женщина украла у детей золотые серьги и верхнюю одежду Фото: Илья Московец © URA.RU В поселке Пионерском Советского района 40-летняя местная жительница за сутки обокрала двоих школьников. Женщина похитила у прохожего ребенка золотые серьги и украла детскую куртку из гардероба. Об этом сообщили в пресс-службе окружного УМВД. «В поселке Пионерский Советского района гражданка 1983 года рождения совершила грабеж и кражу. Находясь у дома по улице Коммунистической она открыто, с применением физического насилия не опасного для жизни и здоровья, похитила у несовершеннолетней школьницы золотые сережки. Сумма ущерба составила 7 500 рублей», — сообщили в правоохранительных органах. В тот же день подозреваемая похитила из гардероба местного дома культуры детскую куртку стоимостью 10 000 рублей. Возбуждено уголовное дело. На данный момент женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. При этом уточняется, что ранее она была неоднократно судима. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пыть-Яхе (ХМАО) мужчина украл велосипед, чтобы не опоздать на работу. Тогда в полиции отметили, что это была не первая кража югорчанина.

В поселке Пионерском Советского района 40-летняя местная жительница за сутки обокрала двоих школьников. Женщина похитила у прохожего ребенка золотые серьги и украла детскую куртку из гардероба. Об этом сообщили в пресс-службе окружного УМВД. «В поселке Пионерский Советского района гражданка 1983 года рождения совершила грабеж и кражу. Находясь у дома по улице Коммунистической она открыто, с применением физического насилия не опасного для жизни и здоровья, похитила у несовершеннолетней школьницы золотые сережки. Сумма ущерба составила 7 500 рублей», — сообщили в правоохранительных органах. В тот же день подозреваемая похитила из гардероба местного дома культуры детскую куртку стоимостью 10 000 рублей. Возбуждено уголовное дело. На данный момент женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. При этом уточняется, что ранее она была неоднократно судима. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пыть-Яхе (ХМАО) мужчина украл велосипед, чтобы не опоздать на работу. Тогда в полиции отметили, что это была не первая кража югорчанина.