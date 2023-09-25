Гордума Челябинска одобрила ликвидацию семи муниципалитетов

26 сентября 2023 в 12:11 Размер текста - 17 +

Депутаты гордумы Челябинска проголосовали за возврат прямых выборов в нее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Челябинске отменяют реформу МСУ Гордума Челябинска 26 сентября санкционировала отмену реформы МСУ: ликвидацию самостоятельности семи внутригородских районов и их советов депутатов, а также возвращение к прямым выборам самой думы. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала заседаний, где депутаты единогласно одобрили соответствующую законодательную инициативу. «Вопрос о внесении законодательной инициативы в законодательное собрание Челябинской области. Единогласно», — подытожил спикер гордумы Андрей Шмидт. Перед голосованием с мест с одобрением выступили представители фракции «Справедливой России». Добавив, что рассчитывают впоследствии распространить принцип прямого голосования не только на депутатов думы, но и на выборы мэра областного центра. Законопроект предусматривает, что с момента его принятия в областном центре начинается переходный период, который продлится до октября 2024 года. Изменения в устав Челябинска будут внесены до 20 июня, действующие органы местного самоуправления продолжат функционировать до первого заседания обновленного состава гордумы, где изберут мэра. Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года, был согласован на публичных слушаниях 12 июля. В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов ликвидируют, гордуму вновь начнут избирать прямым голосованием, а внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов. Изменения придется вносить в Устав Челябинска и более чем в 40 областных законодательных актов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Гордума Челябинска 26 сентября санкционировала отмену реформы МСУ: ликвидацию самостоятельности семи внутригородских районов и их советов депутатов, а также возвращение к прямым выборам самой думы. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала заседаний, где депутаты единогласно одобрили соответствующую законодательную инициативу. «Вопрос о внесении законодательной инициативы в законодательное собрание Челябинской области. Единогласно», — подытожил спикер гордумы Андрей Шмидт. Перед голосованием с мест с одобрением выступили представители фракции «Справедливой России». Добавив, что рассчитывают впоследствии распространить принцип прямого голосования не только на депутатов думы, но и на выборы мэра областного центра. Законопроект предусматривает, что с момента его принятия в областном центре начинается переходный период, который продлится до октября 2024 года. Изменения в устав Челябинска будут внесены до 20 июня, действующие органы местного самоуправления продолжат функционировать до первого заседания обновленного состава гордумы, где изберут мэра. Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года, был согласован на публичных слушаниях 12 июля. В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов ликвидируют, гордуму вновь начнут избирать прямым голосованием, а внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов. Изменения придется вносить в Устав Челябинска и более чем в 40 областных законодательных актов.