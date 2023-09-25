В пермском ТРК на месте японского ресторана откроют итальянский

26 сентября 2023 в 11:22 Размер текста - 17 +

На месте одних кафе откроются другие Фото: Размик Закарян © URA.RU В пермском ТРК «СемьЯ» анонсировали изменения в расположении ресторанов и кафе. Здесь появится итальянский ресторан федеральной сети «Перчини». Он будет расположен на месте японского ресторана «Тсуру», который завершит работу этой осенью, сообщили в пресс-службе ТРК. «В рамках обновления ресторанной группы в ТРК „СемьЯ“ откроется „Перчини“. Это ресторан, представляющий итальянскую кухню. Для ресторана будет подготовлена расширенная до 282 кв. метров площадка, которую сейчас занимает „Тсуру“», — рассказали в ТРК. Новый ресторан планируют открыть в начале 2024 года. Также изменения произойдут на фудкорте ТРК. Кафе «7 ложек» переедет на место пиццерии Petruccio, которая завершит свою работу. О сроках открытия кафе на новом месте пока не сообщается.

В пермском ТРК «СемьЯ» анонсировали изменения в расположении ресторанов и кафе. Здесь появится итальянский ресторан федеральной сети «Перчини». Он будет расположен на месте японского ресторана «Тсуру», который завершит работу этой осенью, сообщили в пресс-службе ТРК. «В рамках обновления ресторанной группы в ТРК „СемьЯ“ откроется „Перчини“. Это ресторан, представляющий итальянскую кухню. Для ресторана будет подготовлена расширенная до 282 кв. метров площадка, которую сейчас занимает „Тсуру“», — рассказали в ТРК. Новый ресторан планируют открыть в начале 2024 года. Также изменения произойдут на фудкорте ТРК. Кафе «7 ложек» переедет на место пиццерии Petruccio, которая завершит свою работу. О сроках открытия кафе на новом месте пока не сообщается.