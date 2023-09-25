25 сентября 2023

В пермском ТРК на месте японского ресторана откроют итальянский

© Служба новостей «URA.RU»
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Итальянский вечер во дворике ресторана "Хачапури для Пушкина". Екатеринбург, блюдо, ресторан
На месте одних кафе откроются другие Фото:

В пермском ТРК «СемьЯ» анонсировали изменения в расположении ресторанов и кафе. Здесь появится итальянский ресторан федеральной сети «Перчини». Он будет расположен на месте японского ресторана «Тсуру», который завершит работу этой осенью, сообщили в пресс-службе ТРК.

«В рамках обновления ресторанной группы в ТРК „СемьЯ“ откроется „Перчини“. Это ресторан, представляющий итальянскую кухню. Для ресторана будет подготовлена расширенная до 282 кв. метров площадка, которую сейчас занимает „Тсуру“», — рассказали в ТРК. Новый ресторан планируют открыть в начале 2024 года.

Также изменения произойдут на фудкорте ТРК. Кафе «7 ложек» переедет на место пиццерии Petruccio, которая завершит свою работу. О сроках открытия кафе на новом месте пока не сообщается.

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В пермском ТРК «СемьЯ» анонсировали изменения в расположении ресторанов и кафе. Здесь появится итальянский ресторан федеральной сети «Перчини». Он будет расположен на месте японского ресторана «Тсуру», который завершит работу этой осенью, сообщили в пресс-службе ТРК. «В рамках обновления ресторанной группы в ТРК „СемьЯ“ откроется „Перчини“. Это ресторан, представляющий итальянскую кухню. Для ресторана будет подготовлена расширенная до 282 кв. метров площадка, которую сейчас занимает „Тсуру“», — рассказали в ТРК. Новый ресторан планируют открыть в начале 2024 года. Также изменения произойдут на фудкорте ТРК. Кафе «7 ложек» переедет на место пиццерии Petruccio, которая завершит свою работу. О сроках открытия кафе на новом месте пока не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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