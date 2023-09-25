Миасский автозавод назначил стипендии и оплатил общежитие студентам

Автозавод третий год будет оплачивать целевое обучение студентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) назначил стипендии студентам целевого обучения и оплатил расходы на съем общежития. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, финансирование выше предоставляется при хороших оценках за учебу.

«Завод в текущем учебном году дал возможность сотрудникам и выпускникам школ Миасского городского округа бесплатно получить высшее образование в рамках очной и заочной форм обучения. Студенты, обучающиеся очно за счет госбюджета, будут получать стипендию от предприятия в размере 6,5 тысячи рублей ежемесячно», — сообщили URA.RU на «Урале».

Условие для получения связано с учебой без троек. Повышенная стипендия определена для «отличников» и составила 13 тысяч рублей. По итогам учебного года предусмотрели единовременную премию: «хорошистам» — пять тысяч рублей, «отличникам» — десять. Также действует система компенсации расходов на общежитие: до 20 тысяч рублей ежемесячно. Предполагается, что после учебы выпускники придут работать на завод.

Программа целевого обучения действует третий год. Ставшие ее участниками в 2023 году ребята будут изучать конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, информатику, программную инженерию, проектирование технологических машин и комплексов, наземные транспортно-технологические средства и другие направления.

Студенты обучаются в пяти вузах Челябинска, Екатеринбурга, Миасса, Москвы и Снежинска. Также «Урал» помогает получать образование заочникам. Они посещают занятия в миасском филиале Южно-Уральского госуниверситета. Всего в 2023 году к проекту присоединились 50 человек.