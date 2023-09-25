В Екатеринбурге презентуют фильм по дневникам Андрея Тарковского

В Екатеринбурге на кинофестивале «Россия» покажут фильм об Андрее Тарковском

26 сентября 2023 в 12:51 Размер текста - 17 +

Фестиваль «Россия» пройдет со 2 по 7 октября Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге на фестивале документального кино «Россия» покажут фильм, основанный на дневниковых записях режиссера Андрея Тарковского. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе фестиваля. «На церемонии открытия зрители и гости фестиваля увидят документальный фильм Николая Бурляева Дмитрия Чернецова „Боже, чувствую приближение твое“. Название фильма отсылает к молитве Андрея Тарковского, обращенной к Создателю. Основа фильма — исповедальные дневниковые записи Андрея Тарковского и Николая Бурляева», — пояснили представители фестиваля «Россия». Показ пройдет 2 октября в Екатерининском зале Свердловской государственной детской филармонии. Также на церемонии открытия публике представят членов жюри фестиваля. В этом году оценивать лучшие документальные фильмы, снятые в стране за последние два года, будут: киновед Валерий Фомин, сценарист игрового и анимационного кино Александр Архипов, директор лицея № 180 «Полифорум» Алексей Крылов, режиссеры Евгений Соломин, Рагып Таранч и Иван Твердовский.

В Екатеринбурге на фестивале документального кино «Россия» покажут фильм, основанный на дневниковых записях режиссера Андрея Тарковского. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе фестиваля. «На церемонии открытия зрители и гости фестиваля увидят документальный фильм Николая Бурляева Дмитрия Чернецова „Боже, чувствую приближение твое“. Название фильма отсылает к молитве Андрея Тарковского, обращенной к Создателю. Основа фильма — исповедальные дневниковые записи Андрея Тарковского и Николая Бурляева», — пояснили представители фестиваля «Россия». Показ пройдет 2 октября в Екатерининском зале Свердловской государственной детской филармонии. Также на церемонии открытия публике представят членов жюри фестиваля. В этом году оценивать лучшие документальные фильмы, снятые в стране за последние два года, будут: киновед Валерий Фомин, сценарист игрового и анимационного кино Александр Архипов, директор лицея № 180 «Полифорум» Алексей Крылов, режиссеры Евгений Соломин, Рагып Таранч и Иван Твердовский.