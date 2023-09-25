25 сентября 2023

В Екатеринбурге презентуют фильм по дневникам Андрея Тарковского

В Екатеринбурге на кинофестивале «Россия» покажут фильм об Андрее Тарковском
© Служба новостей «URA.RU»
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Кинотеатр "Салют". Екатеринбург, кресла, кинозал, кинотеатр салют
Фестиваль «Россия» пройдет со 2 по 7 октября Фото:

В Екатеринбурге на фестивале документального кино «Россия» покажут фильм, основанный на дневниковых записях режиссера Андрея Тарковского. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе фестиваля.

«На церемонии открытия зрители и гости фестиваля увидят документальный фильм Николая Бурляева Дмитрия Чернецова „Боже, чувствую приближение твое“. Название фильма отсылает к молитве Андрея Тарковского, обращенной к Создателю. Основа фильма — исповедальные дневниковые записи Андрея Тарковского и Николая Бурляева», — пояснили представители фестиваля «Россия».

Показ пройдет 2 октября в Екатерининском зале Свердловской государственной детской филармонии. Также на церемонии открытия публике представят членов жюри фестиваля. В этом году оценивать лучшие документальные фильмы, снятые в стране за последние два года, будут: киновед Валерий Фомин, сценарист игрового и анимационного кино Александр Архипов, директор лицея № 180 «Полифорум» Алексей Крылов, режиссеры Евгений Соломин, Рагып Таранч и Иван Твердовский.

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В Екатеринбурге на фестивале документального кино «Россия» покажут фильм, основанный на дневниковых записях режиссера Андрея Тарковского. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе фестиваля. «На церемонии открытия зрители и гости фестиваля увидят документальный фильм Николая Бурляева Дмитрия Чернецова „Боже, чувствую приближение твое“. Название фильма отсылает к молитве Андрея Тарковского, обращенной к Создателю. Основа фильма — исповедальные дневниковые записи Андрея Тарковского и Николая Бурляева», — пояснили представители фестиваля «Россия». Показ пройдет 2 октября в Екатерининском зале Свердловской государственной детской филармонии. Также на церемонии открытия публике представят членов жюри фестиваля. В этом году оценивать лучшие документальные фильмы, снятые в стране за последние два года, будут: киновед Валерий Фомин, сценарист игрового и анимационного кино Александр Архипов, директор лицея № 180 «Полифорум» Алексей Крылов, режиссеры Евгений Соломин, Рагып Таранч и Иван Твердовский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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