На территории пермского рынка «Гача» разрешили строить жилые дома

26 сентября 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

На территории рынка планируют строить высотные дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми комиссия по землепользованию и застройке повторно рассмотрела предложение компании «Магнолия» об изменении зонирования территории городского оптового рынка «Гача». Данная процедура требуется для получения разрешения на жилую застройку, которую собственники рынка планируют начать на участке в 5,49 гектара. На данный момент проект прошел публичные слушания. «Публичные слушания по проекту „Магнолии“ состоялись в начале сентября. Компания предложила установить подзону с нулевой высотностью на территории рынка, предусмотренной под улично-дорожную сеть. Соглашения о развитии на участке инфраструктуры и улично-дорожной сети находятся в работе у мэрии Перми. После обсуждения проекта члены комиссии одобрили установление подзон разной высотности», — сообщил «Коммерсант-Пермь». На данной земле компания «Магнолия» планирует построить детский сад и направить в бюджет города социальный взнос в размере 277 млн рублей. После изменения зонирования предельная высота застройки на участке составляет 3, 6, 20, 25 и 30 этажей. Владельцем оптового рынка «Гача» является семья Биняминовых, зарегистрировавшая в конце 2021 года ООО СЗ «Магнолия» и разработавшая концепцию застройки. Пермские власти ранее сообщали, что развивать территорию планируется при помощи механизма комплексного развития. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми комиссия по землепользованию и застройке повторно рассмотрела предложение компании «Магнолия» об изменении зонирования территории городского оптового рынка «Гача». Данная процедура требуется для получения разрешения на жилую застройку, которую собственники рынка планируют начать на участке в 5,49 гектара. На данный момент проект прошел публичные слушания. «Публичные слушания по проекту „Магнолии“ состоялись в начале сентября. Компания предложила установить подзону с нулевой высотностью на территории рынка, предусмотренной под улично-дорожную сеть. Соглашения о развитии на участке инфраструктуры и улично-дорожной сети находятся в работе у мэрии Перми. После обсуждения проекта члены комиссии одобрили установление подзон разной высотности», — сообщил «Коммерсант-Пермь». На данной земле компания «Магнолия» планирует построить детский сад и направить в бюджет города социальный взнос в размере 277 млн рублей. После изменения зонирования предельная высота застройки на участке составляет 3, 6, 20, 25 и 30 этажей. Владельцем оптового рынка «Гача» является семья Биняминовых, зарегистрировавшая в конце 2021 года ООО СЗ «Магнолия» и разработавшая концепцию застройки. Пермские власти ранее сообщали, что развивать территорию планируется при помощи механизма комплексного развития.