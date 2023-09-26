Лидер тюменской ЛДПР будет курировать все отделения партии в УрФО

Руководитель тюменской ЛДПР Сысоев назначен партийным полпредом УрФО
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Отчет о работе правительства ТО за 2015 год. Тюмень, сысоев владимир
Глава тюменского отделения ЛДПР Сысоев возьмет под контроль все партийные ячейки в УрФО Фото:

Тюменский руководитель ЛДПР Владимир Сысоев будет курировать все отделения партии в УрФО. Об этом распорядился лидер партии Леонид Слуцкий и уведомил о своем решении полпреда Владимира Якушева.

«Довожу до Вашего сведения, что в целях выстраивания конструктивного диалога и усиления работы с органами власти и политическими блоками субъектов РФ, входящих в состав УрФО, руководитель фракции ЛДПР в Тюменской областной Думе Сысоев Владимир Владимирович является моим полномочным представителем по Уральскому федеральному округу», — написал Слуцкий в своем письме.

Сысоев — первый партиец в Уральском федеральном округе, которого когда-либо наделяли такими полномочиями. По данным URA.RU, усиление Сысоева связано с хорошими результатами ЛДПР на выборах в Тюменскую городскую думу. Партия, пусть и потеряла один мандат, завела в представительный орган четырех человек и осталась самой крупной оппозиционной фракцией в думе. Кандидату в губернаторы Тюменской области от ЛДПР Денису Садовникову также удалось стать вторым по результатам выборов.

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Тюменский руководитель ЛДПР Владимир Сысоев будет курировать все отделения партии в УрФО. Об этом распорядился лидер партии Леонид Слуцкий и уведомил о своем решении полпреда Владимира Якушева. «Довожу до Вашего сведения, что в целях выстраивания конструктивного диалога и усиления работы с органами власти и политическими блоками субъектов РФ, входящих в состав УрФО, руководитель фракции ЛДПР в Тюменской областной Думе Сысоев Владимир Владимирович является моим полномочным представителем по Уральскому федеральному округу», — написал Слуцкий в своем письме. Сысоев — первый партиец в Уральском федеральном округе, которого когда-либо наделяли такими полномочиями. По данным URA.RU, усиление Сысоева связано с хорошими результатами ЛДПР на выборах в Тюменскую городскую думу. Партия, пусть и потеряла один мандат, завела в представительный орган четырех человек и осталась самой крупной оппозиционной фракцией в думе. Кандидату в губернаторы Тюменской области от ЛДПР Денису Садовникову также удалось стать вторым по результатам выборов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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