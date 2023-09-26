Лидер тюменской ЛДПР будет курировать все отделения партии в УрФО

Руководитель тюменской ЛДПР Сысоев назначен партийным полпредом УрФО

26 сентября 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

Глава тюменского отделения ЛДПР Сысоев возьмет под контроль все партийные ячейки в УрФО Фото: Николай Бастриков © URA.RU Тюменский руководитель ЛДПР Владимир Сысоев будет курировать все отделения партии в УрФО. Об этом распорядился лидер партии Леонид Слуцкий и уведомил о своем решении полпреда Владимира Якушева. «Довожу до Вашего сведения, что в целях выстраивания конструктивного диалога и усиления работы с органами власти и политическими блоками субъектов РФ, входящих в состав УрФО, руководитель фракции ЛДПР в Тюменской областной Думе Сысоев Владимир Владимирович является моим полномочным представителем по Уральскому федеральному округу», — написал Слуцкий в своем письме. Сысоев — первый партиец в Уральском федеральном округе, которого когда-либо наделяли такими полномочиями. По данным URA.RU, усиление Сысоева связано с хорошими результатами ЛДПР на выборах в Тюменскую городскую думу. Партия, пусть и потеряла один мандат, завела в представительный орган четырех человек и осталась самой крупной оппозиционной фракцией в думе. Кандидату в губернаторы Тюменской области от ЛДПР Денису Садовникову также удалось стать вторым по результатам выборов.

Тюменский руководитель ЛДПР Владимир Сысоев будет курировать все отделения партии в УрФО. Об этом распорядился лидер партии Леонид Слуцкий и уведомил о своем решении полпреда Владимира Якушева. «Довожу до Вашего сведения, что в целях выстраивания конструктивного диалога и усиления работы с органами власти и политическими блоками субъектов РФ, входящих в состав УрФО, руководитель фракции ЛДПР в Тюменской областной Думе Сысоев Владимир Владимирович является моим полномочным представителем по Уральскому федеральному округу», — написал Слуцкий в своем письме. Сысоев — первый партиец в Уральском федеральном округе, которого когда-либо наделяли такими полномочиями. По данным URA.RU, усиление Сысоева связано с хорошими результатами ЛДПР на выборах в Тюменскую городскую думу. Партия, пусть и потеряла один мандат, завела в представительный орган четырех человек и осталась самой крупной оппозиционной фракцией в думе. Кандидату в губернаторы Тюменской области от ЛДПР Денису Садовникову также удалось стать вторым по результатам выборов.