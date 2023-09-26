Полпред Якушев раскрыл, как решили проблему нехватки топлива у аграриев

Проблему с поставкой дизельного топлива в УрФО решило правительство России
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Клипарт. Екатеринбург, поля, природа урала, сбор урожая, красноуфимский район, осень
Несмотря на проблему с топливом, темпы уборки урожая в УрФО высокие Фото:

Правительство России оперативно оказало помощь аграриям, которые из-за проблем с поставками дизельного топлива не могли убрать урожай. Об этом на совещании с главными федеральными инспекторами заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

«На старте уборочной кампании сельхозпроизводители УрФО, как и их коллеги из других регионов, столкнулись со сложностями при закупке дизельного топлива. Правительство России оперативно приняло меры, направленные на поддержку агросектора», — передает пресс-служба Якушева его слова.

Сейчас в УрФО уже намолочено более 3,3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, убрано 40% картофеля, заготовлено 300 тысяч тонн клубнеплода. В целом урожай овощей составил 42 тысячи тонн. «Параллельно с уборкой урожая аграрии занимаются озимыми: к 22 сентября засеяно почти 70 процентов площадей», — сообщает пресс-служба полпредства.

Ранее стало известно, что из-за проблем с поставками дизельного топлива и ценами на него часть фермерских хозяйств в Свердловской области планирует отказаться от вспахивания полей после окончания уборочных работ. Невспаханные поля могут грозить неурожаем в следующем году, потому как в почве могут появиться сорняки и болезни.

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Правительство России оперативно оказало помощь аграриям, которые из-за проблем с поставками дизельного топлива не могли убрать урожай. Об этом на совещании с главными федеральными инспекторами заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. «На старте уборочной кампании сельхозпроизводители УрФО, как и их коллеги из других регионов, столкнулись со сложностями при закупке дизельного топлива. Правительство России оперативно приняло меры, направленные на поддержку агросектора», — передает пресс-служба Якушева его слова. Сейчас в УрФО уже намолочено более 3,3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, убрано 40% картофеля, заготовлено 300 тысяч тонн клубнеплода. В целом урожай овощей составил 42 тысячи тонн. «Параллельно с уборкой урожая аграрии занимаются озимыми: к 22 сентября засеяно почти 70 процентов площадей», — сообщает пресс-служба полпредства. Ранее стало известно, что из-за проблем с поставками дизельного топлива и ценами на него часть фермерских хозяйств в Свердловской области планирует отказаться от вспахивания полей после окончания уборочных работ. Невспаханные поля могут грозить неурожаем в следующем году, потому как в почве могут появиться сорняки и болезни.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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