Больше 1400 челябинских семей получили соцвыплаты на покупку жилья

Михаил Видгоф в нынешнем созыве заксобрания региона возглавляет комитет по молодежной политике Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Более 1400 молодых семей из Челябинской области получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий за последние три года. Об этом 26 сентября на заседании комитета по молодежной политике заксобрания региона заявил его председатель Михаил Видгоф.

«В 2022 году 465 молодых семей получили социальные выплаты на приобретение жилья. В 2021 году таких семей было 447, в 2020-м — 495. Таким образом, с 2020 по 2022 годы выплаты получили больше 1400 семей. Это очень хороший показатель и, конечно же, подспорье для семей. Программа продолжает действовать и в текущем году», — сообщил Видгоф.

На получение единовременной выплаты на улучшение жилищных условий могут претендовать молодые семьи (возраст каждого из супругов до 35 лет) с детьми и без детей. Выплата компенсирует от 30 до 35 процентов стоимости приобретаемого жилья. У семьи должны быть доходы, которые позволяют получить кредит на покупку жилья или накопления для оплаты оставшейся суммы сверх социальной выплаты.