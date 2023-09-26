Baza: водитель авто, закрепленного за Сечиным, устроил ДТП в Москве. Видео

26 сентября 2023 в 13:31 Размер текста - 17 +

Машина полиции врезалась в джип на перекрестке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Москве кортеж со спецсигналами устроил ДТП и уехал с места аварии. Об этом сообщил telegram-канал Baza. Там предполагают, что один из автомобилей, участвовавших в аварии, принадлежит главе «Роснефти» Игорю Сечину. «Кортеж из трех машин — Mercedes с номерами ЕКХ и двух сопровождающих автомобилей полиции — двигался по Остоженке. У дома №10 двигавшаяся первой машина полиции врезалась в джип на перекрестке. После аварии кортеж быстро уехал дальше», — пишет Baza. По данным канала, одна из машин кортежа закреплена за Сечиным. URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Роснефть». Ответ ожидается.

В Москве кортеж со спецсигналами устроил ДТП и уехал с места аварии. Об этом сообщил telegram-канал Baza. Там предполагают, что один из автомобилей, участвовавших в аварии, принадлежит главе «Роснефти» Игорю Сечину. «Кортеж из трех машин — Mercedes с номерами ЕКХ и двух сопровождающих автомобилей полиции — двигался по Остоженке. У дома №10 двигавшаяся первой машина полиции врезалась в джип на перекрестке. После аварии кортеж быстро уехал дальше», — пишет Baza. По данным канала, одна из машин кортежа закреплена за Сечиным. URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Роснефть». Ответ ожидается.