Baza: водитель авто, закрепленного за Сечиным, устроил ДТП в Москве. Видео

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Машина полиции врезалась в джип на перекрестке Фото:

В Москве кортеж со спецсигналами устроил ДТП и уехал с места аварии. Об этом сообщил telegram-канал Baza. Там предполагают, что один из автомобилей, участвовавших в аварии, принадлежит главе «Роснефти» Игорю Сечину.

«Кортеж из трех машин — Mercedes с номерами ЕКХ и двух сопровождающих автомобилей полиции — двигался по Остоженке. У дома №10 двигавшаяся первой машина полиции врезалась в джип на перекрестке. После аварии кортеж быстро уехал дальше», — пишет Baza. По данным канала, одна из машин кортежа закреплена за Сечиным.

URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Роснефть». Ответ ожидается.

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В Москве кортеж со спецсигналами устроил ДТП и уехал с места аварии. Об этом сообщил telegram-канал Baza. Там предполагают, что один из автомобилей, участвовавших в аварии, принадлежит главе «Роснефти» Игорю Сечину. «Кортеж из трех машин — Mercedes с номерами ЕКХ и двух сопровождающих автомобилей полиции — двигался по Остоженке. У дома №10 двигавшаяся первой машина полиции врезалась в джип на перекрестке. После аварии кортеж быстро уехал дальше», — пишет Baza. По данным канала, одна из машин кортежа закреплена за Сечиным. URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Роснефть». Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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