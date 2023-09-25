В Тюмени вблизи озера Алебашево построят тротуары и велосипедные дорожки

26 сентября 2023 в 13:38 Размер текста - 17 +

Инфраструктуру района дополнят тротуарами и велосипедными дорожками Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Власти Тюмени потратят более 228 млн рублей на строительство дорог, тротуаров и велосипедных дорожек в районе озера Алебашево. Соответствующий тендер объявлен на сайте госзакупок. «Выполнение работ по строительству улично-дорожной сети в районе озера Алебашево. Начальная цена — 228 645 821 рублей», — говорится в документах закупки. На эти средства подрядчик проведет работы на 11 участках, по улицам Пожарных и Спасателей, Николая Кузнецова, Ивана Чистякова и Братьев Бондаревых. Исполнитель построит дороги, обустроит тротуары и велосипедные дорожки вдоль них. Также на объектах установят освещение, а территорию озеленят, высадив газон. Как ранее писало URA.RU, в Тюмени возле озера Алебашево построят парк. Проект уже разработан, в сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив, а также одобрен на заседании наблюдательного совета АСИ под председательством президента РФ Владимира Путина.

Власти Тюмени потратят более 228 млн рублей на строительство дорог, тротуаров и велосипедных дорожек в районе озера Алебашево. Соответствующий тендер объявлен на сайте госзакупок. «Выполнение работ по строительству улично-дорожной сети в районе озера Алебашево. Начальная цена — 228 645 821 рублей», — говорится в документах закупки. На эти средства подрядчик проведет работы на 11 участках, по улицам Пожарных и Спасателей, Николая Кузнецова, Ивана Чистякова и Братьев Бондаревых. Исполнитель построит дороги, обустроит тротуары и велосипедные дорожки вдоль них. Также на объектах установят освещение, а территорию озеленят, высадив газон. Как ранее писало URA.RU, в Тюмени возле озера Алебашево построят парк. Проект уже разработан, в сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив, а также одобрен на заседании наблюдательного совета АСИ под председательством президента РФ Владимира Путина.