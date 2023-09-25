В Тюмени вблизи озера Алебашево построят тротуары и велосипедные дорожки

Власти Тюмени потратят более 228 млн рублей на строительство дорог, тротуаров и велосипедных дорожек в районе озера Алебашево. Соответствующий тендер объявлен на сайте госзакупок.
«Выполнение работ по строительству улично-дорожной сети в районе озера Алебашево. Начальная цена — 228 645 821 рублей», — говорится в документах закупки.
На эти средства подрядчик проведет работы на 11 участках, по улицам Пожарных и Спасателей, Николая Кузнецова, Ивана Чистякова и Братьев Бондаревых. Исполнитель построит дороги, обустроит тротуары и велосипедные дорожки вдоль них. Также на объектах установят освещение, а территорию озеленят, высадив газон.
Как ранее писало URA.RU, в Тюмени возле озера Алебашево построят парк. Проект уже разработан, в сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив, а также одобрен на заседании наблюдательного совета АСИ под председательством президента РФ Владимира Путина.
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