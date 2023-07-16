В Тюмени обсудили благоустройство событийного парка Алебашево

17 июля 2023 в 21:07 Размер текста - 17 +

По словам мэра Тюмени Руслана Кухарука, в парке планируют организовать зону для рыбалки, пляж и бассейн Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени в новом событийном парке Алебашево появится зона для рыбалки, причал, пляж, бассейн и смотровые площадки. Об этом сообщил мэр города Руслан Кухарук в своем telegram-канале. Благоустройство территории озера власти обсудили с представителями государственной корпорации развития ВЭБ.РФ и ООО «Системные концессии». «На сегодняшний день разработана архитектурно-градостроительная концепция и проектная документация событийного парка Алебашево, которая проходит госэкспертизу. Парк будет включать следующие функции: спортивную, гастрономическую (стационарное кафе), детскую, рекреационную (места для рыбалки, причал, зона бассейна, пляж, смотровые площадки), событийную и образовательную», — рассказал Кухарук. Он отметил, что важно включить территорию озера в жизнь города. Также благодаря строительству в этом районе сформируется динамичный трафик. Кухарук добавил, что проект благоустройства разработан совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ), а также одобрен во время заседания наблюдательного совета агентства под председательством президента РФ Владимира Путина.

В Тюмени в новом событийном парке Алебашево появится зона для рыбалки, причал, пляж, бассейн и смотровые площадки. Об этом сообщил мэр города Руслан Кухарук в своем telegram-канале. Благоустройство территории озера власти обсудили с представителями государственной корпорации развития ВЭБ.РФ и ООО «Системные концессии». «На сегодняшний день разработана архитектурно-градостроительная концепция и проектная документация событийного парка Алебашево, которая проходит госэкспертизу. Парк будет включать следующие функции: спортивную, гастрономическую (стационарное кафе), детскую, рекреационную (места для рыбалки, причал, зона бассейна, пляж, смотровые площадки), событийную и образовательную», — рассказал Кухарук. Он отметил, что важно включить территорию озера в жизнь города. Также благодаря строительству в этом районе сформируется динамичный трафик. Кухарук добавил, что проект благоустройства разработан совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ), а также одобрен во время заседания наблюдательного совета агентства под председательством президента РФ Владимира Путина.