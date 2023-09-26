В Нижнем Тагиле (Свердловская область) откроют швейный цех компании Dragonfly, который будет производить снегоходные комбинезоны, горнолыжные костюмы и мотокуртки. Об этом сообщает департамент информационной политики.
«Активный отдых — важная составляющая внутреннего туризма у нас на Урале и не только экономически, но и, можно сказать, психологически важно, что экипировка для различных активностей производится здесь, нашими местными предприятиями», — сказал Дмитрий Ионин. Площадь будущего производства составит 600 квадратных метров, ремонт закончат лишь в октябре.
В новом швейном цехе будут собирать снегоходные комбинезоны, горнолыжные костюмы, мотокуртки и другую экипировку. К концу 2023 года на работу примут 30 человек, штат полностью планируют укомплектовать в первом полугодии следующего года.
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