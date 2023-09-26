В Свердловской области наладят производство горнолыжных костюмов и мотокурток. Фото

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Премьер-министр России Михаил Мишустин во время своего посещения техно-парка "Калибр". Москва, швея, пошив одежды, цех, легкая промышленность, швейное производство, bask, баск
В цех будут привозить детали для будущих изделий из Екатеринбурга Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) откроют швейный цех компании Dragonfly, который будет производить снегоходные комбинезоны, горнолыжные костюмы и мотокуртки. Об этом сообщает департамент информационной политики.

«Активный отдых — важная составляющая внутреннего туризма у нас на Урале и не только экономически, но и, можно сказать, психологически важно, что экипировка для различных активностей производится здесь, нашими местными предприятиями», — сказал Дмитрий Ионин. Площадь будущего производства составит 600 квадратных метров, ремонт закончат лишь в октябре.

В новом швейном цехе будут собирать снегоходные комбинезоны, горнолыжные костюмы, мотокуртки и другую экипировку. К концу 2023 года на работу примут 30 человек, штат полностью планируют укомплектовать в первом полугодии следующего года.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) откроют швейный цех компании Dragonfly, который будет производить снегоходные комбинезоны, горнолыжные костюмы и мотокуртки. Об этом сообщает департамент информационной политики. «Активный отдых — важная составляющая внутреннего туризма у нас на Урале и не только экономически, но и, можно сказать, психологически важно, что экипировка для различных активностей производится здесь, нашими местными предприятиями», — сказал Дмитрий Ионин. Площадь будущего производства составит 600 квадратных метров, ремонт закончат лишь в октябре. В новом швейном цехе будут собирать снегоходные комбинезоны, горнолыжные костюмы, мотокуртки и другую экипировку. К концу 2023 года на работу примут 30 человек, штат полностью планируют укомплектовать в первом полугодии следующего года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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