В Свердловской области наладят производство горнолыжных костюмов и мотокурток. Фото

26 сентября 2023 в 13:52 Размер текста - 17 +

В цех будут привозить детали для будущих изделий из Екатеринбурга Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) откроют швейный цех компании Dragonfly, который будет производить снегоходные комбинезоны, горнолыжные костюмы и мотокуртки. Об этом сообщает департамент информационной политики. «Активный отдых — важная составляющая внутреннего туризма у нас на Урале и не только экономически, но и, можно сказать, психологически важно, что экипировка для различных активностей производится здесь, нашими местными предприятиями», — сказал Дмитрий Ионин. Площадь будущего производства составит 600 квадратных метров, ремонт закончат лишь в октябре. В новом швейном цехе будут собирать снегоходные комбинезоны, горнолыжные костюмы, мотокуртки и другую экипировку. К концу 2023 года на работу примут 30 человек, штат полностью планируют укомплектовать в первом полугодии следующего года.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) откроют швейный цех компании Dragonfly, который будет производить снегоходные комбинезоны, горнолыжные костюмы и мотокуртки. Об этом сообщает департамент информационной политики. «Активный отдых — важная составляющая внутреннего туризма у нас на Урале и не только экономически, но и, можно сказать, психологически важно, что экипировка для различных активностей производится здесь, нашими местными предприятиями», — сказал Дмитрий Ионин. Площадь будущего производства составит 600 квадратных метров, ремонт закончат лишь в октябре. В новом швейном цехе будут собирать снегоходные комбинезоны, горнолыжные костюмы, мотокуртки и другую экипировку. К концу 2023 года на работу примут 30 человек, штат полностью планируют укомплектовать в первом полугодии следующего года.