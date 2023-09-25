25 сентября 2023

Курганские топ-менеджеры уехали в Казахстан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин на двусторонних встречах в Чолпон-Ате. Чолпон-Ата, флаг казахстана
В Казахстане проходит промышленная выставка «Иннопром» Фото:

Представители предприятий «Курганстальмост», «КурганКран» и «Аирвент» (принадлежат семье бизнесмена Парышева) принимают участие в международной промышленной выставке «Иннопром. Казахстан» в Астане. Об этом сообщает пресс-служба предприятия в соцсети «ВКонтакте».

«Представители ЗАО „Курганстальмост“, предприятий „КурганКран“ и „Аирвент“ принимают участие в международной промышленной выставке „Иннопром. Казахстан“ в Астане. Если Курганстальмост давно и прочно работает на казахстанском рынке, то предприятия „КурганКран“ и „Аирвент“ только заявляют о себе», — говорится в сообщении.

Выставка «Иннопром. Казахстан» стартовала 25 сентября. На ее открытии присутствовал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На мероприятии представлено 300 компаний стран Евразийского экономического союза.

Ранее URA.RU писало, что председатель РСПП Юрий Авдалов отправился с бизнес-миссией в Китай. В состав делегации также вошел директор областного департамента экономразвития Владимир Ковалев.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Представители предприятий «Курганстальмост», «КурганКран» и «Аирвент» (принадлежат семье бизнесмена Парышева) принимают участие в международной промышленной выставке «Иннопром. Казахстан» в Астане. Об этом сообщает пресс-служба предприятия в соцсети «ВКонтакте». «Представители ЗАО „Курганстальмост“, предприятий „КурганКран“ и „Аирвент“ принимают участие в международной промышленной выставке „Иннопром. Казахстан“ в Астане. Если Курганстальмост давно и прочно работает на казахстанском рынке, то предприятия „КурганКран“ и „Аирвент“ только заявляют о себе», — говорится в сообщении. Выставка «Иннопром. Казахстан» стартовала 25 сентября. На ее открытии присутствовал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На мероприятии представлено 300 компаний стран Евразийского экономического союза. Ранее URA.RU писало, что председатель РСПП Юрий Авдалов отправился с бизнес-миссией в Китай. В состав делегации также вошел директор областного департамента экономразвития Владимир Ковалев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...