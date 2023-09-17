Зять курганского сенатора и чиновник уехали в Китай

Председатель РСПП Авдалов отправился с бизнес-миссией в Китай

18 сентября 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

Бизнесмен Юрий Авдалов уехал в Китай с бизнес-миссией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Председатель совета директоров завода «Кургандормаш» Юрий Авдалов, который является зятем сенатора Сергея Муратова, отправился с бизнес-миссией в Китай. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Также вместе с ним за границу уехал директор областного департамента экономразвития Владимир Ковалев. «Китай, бизнес миссия начинается!», — написал в своем аккаунте Авдалов. Также бизнесмен опубликовал несколько фотографий из дружественной страны. Бизнес-миссия в Китае будет длиться неделю. За это время делегация проведет встречи с действующими и потенциальными партнерами. Планируется посещение местных предприятий. «Поедем на завод по роботизации сварочного процесса. Налаживаем коммуникации», — рассказал Авдалов изданию «Область45». Также по его словам, в поездке принимают участие более 10 человек. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков пообещал дать деньги курганским компаниям, которые будут сотрудничать с Китаем. Об особых условия глава региона сообщил в ходе российско-китайской биржи контактов регионов УрФО. Также сообщалось, что топ-менеджеры из Китая посетили индустриальные парки и заводы Кургана.

Председатель совета директоров завода «Кургандормаш» Юрий Авдалов, который является зятем сенатора Сергея Муратова, отправился с бизнес-миссией в Китай. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Также вместе с ним за границу уехал директор областного департамента экономразвития Владимир Ковалев. «Китай, бизнес миссия начинается!», — написал в своем аккаунте Авдалов. Также бизнесмен опубликовал несколько фотографий из дружественной страны. Бизнес-миссия в Китае будет длиться неделю. За это время делегация проведет встречи с действующими и потенциальными партнерами. Планируется посещение местных предприятий. «Поедем на завод по роботизации сварочного процесса. Налаживаем коммуникации», — рассказал Авдалов изданию «Область45». Также по его словам, в поездке принимают участие более 10 человек. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков пообещал дать деньги курганским компаниям, которые будут сотрудничать с Китаем. Об особых условия глава региона сообщил в ходе российско-китайской биржи контактов регионов УрФО. Также сообщалось, что топ-менеджеры из Китая посетили индустриальные парки и заводы Кургана.