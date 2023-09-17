17 сентября 2023
16 сентября 2023

Зять курганского сенатора и чиновник уехали в Китай

Председатель РСПП Авдалов отправился с бизнес-миссией в Китай
© Служба новостей «URA.RU»
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Роман Новиков. Глава Росавтодора. Курган , авдалов юрий
Бизнесмен Юрий Авдалов уехал в Китай с бизнес-миссией Фото:

Председатель совета директоров завода «Кургандормаш» Юрий Авдалов, который является зятем сенатора Сергея Муратова, отправился с бизнес-миссией в Китай. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Также вместе с ним за границу уехал директор областного департамента экономразвития Владимир Ковалев.

«Китай, бизнес миссия начинается!», — написал в своем аккаунте Авдалов. Также бизнесмен опубликовал несколько фотографий из дружественной страны.

Бизнес-миссия в Китае будет длиться неделю. За это время делегация проведет встречи с действующими и потенциальными партнерами. Планируется посещение местных предприятий. «Поедем на завод по роботизации сварочного процесса. Налаживаем коммуникации», — рассказал Авдалов изданию «Область45». Также по его словам, в поездке принимают участие более 10 человек.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков пообещал дать деньги курганским компаниям, которые будут сотрудничать с Китаем. Об особых условия глава региона сообщил в ходе российско-китайской биржи контактов регионов УрФО. Также сообщалось, что топ-менеджеры из Китая посетили индустриальные парки и заводы Кургана.

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Председатель совета директоров завода «Кургандормаш» Юрий Авдалов, который является зятем сенатора Сергея Муратова, отправился с бизнес-миссией в Китай. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Также вместе с ним за границу уехал директор областного департамента экономразвития Владимир Ковалев. «Китай, бизнес миссия начинается!», — написал в своем аккаунте Авдалов. Также бизнесмен опубликовал несколько фотографий из дружественной страны. Бизнес-миссия в Китае будет длиться неделю. За это время делегация проведет встречи с действующими и потенциальными партнерами. Планируется посещение местных предприятий. «Поедем на завод по роботизации сварочного процесса. Налаживаем коммуникации», — рассказал Авдалов изданию «Область45». Также по его словам, в поездке принимают участие более 10 человек. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков пообещал дать деньги курганским компаниям, которые будут сотрудничать с Китаем. Об особых условия глава региона сообщил в ходе российско-китайской биржи контактов регионов УрФО. Также сообщалось, что топ-менеджеры из Китая посетили индустриальные парки и заводы Кургана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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