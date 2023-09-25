25 сентября 2023

Губернатор ХМАО раскрыла планы о строительстве нового медтеплохода

Новый медицинский теплоход для ХМАО начнут строить в октябре
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание с полпредом по агропрому в УрФО. Екатеринбург, комарова наталья
Комарова анонсировала выбор названия для нового теплохода Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе появится новый теплоход, на котором откроют еще одну плавучую поликлинику. Судно начнут строить в Подмосковье в начале октября. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.

«5 октября на промышленно-портовом комплексе „Щурово“ в Коломне состоится закладка киля нового медицинского теплохода для Югры (нацпроект „Здравоохранение“). Запланировано размещение для приема специалистами не менее 25 кабинетов; мобильной бригады в составе 10 членов экипажа и 26 медицинских работников; обязательное соответствие требованиям доступности для маломобильных групп населения», — рассказала Комарова в своем telegram-канале.

Губернатор отметила, что в ХМАО с 1993 года работает плавучая поликлиника на базе теплохода «Николай Пирогов». С помощью него в регионе медицинскую помощь оказывают жителям отдаленных поселений Югры. Название для нового теплохода выберут сами югорчане с помощью онлайн-голосования.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что опыт Югры по созданию плавучей поликлиники на базе теплохода «Николай Пирогов» и активное использование санитарной авиации будет тиражирован на всю Россию. ХМАО выступил с инициативой о строительстве медицинских судов.

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В Ханты-Мансийском автономном округе появится новый теплоход, на котором откроют еще одну плавучую поликлинику. Судно начнут строить в Подмосковье в начале октября. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова. «5 октября на промышленно-портовом комплексе „Щурово“ в Коломне состоится закладка киля нового медицинского теплохода для Югры (нацпроект „Здравоохранение“). Запланировано размещение для приема специалистами не менее 25 кабинетов; мобильной бригады в составе 10 членов экипажа и 26 медицинских работников; обязательное соответствие требованиям доступности для маломобильных групп населения», — рассказала Комарова в своем telegram-канале. Губернатор отметила, что в ХМАО с 1993 года работает плавучая поликлиника на базе теплохода «Николай Пирогов». С помощью него в регионе медицинскую помощь оказывают жителям отдаленных поселений Югры. Название для нового теплохода выберут сами югорчане с помощью онлайн-голосования. Ранее URA.RU рассказывало о том, что опыт Югры по созданию плавучей поликлиники на базе теплохода «Николай Пирогов» и активное использование санитарной авиации будет тиражирован на всю Россию. ХМАО выступил с инициативой о строительстве медицинских судов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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