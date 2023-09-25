Губернатор ХМАО раскрыла планы о строительстве нового медтеплохода

Новый медицинский теплоход для ХМАО начнут строить в октябре

26 сентября 2023 в 15:02 Размер текста - 17 +

Комарова анонсировала выбор названия для нового теплохода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе появится новый теплоход, на котором откроют еще одну плавучую поликлинику. Судно начнут строить в Подмосковье в начале октября. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова. «5 октября на промышленно-портовом комплексе „Щурово“ в Коломне состоится закладка киля нового медицинского теплохода для Югры (нацпроект „Здравоохранение“). Запланировано размещение для приема специалистами не менее 25 кабинетов; мобильной бригады в составе 10 членов экипажа и 26 медицинских работников; обязательное соответствие требованиям доступности для маломобильных групп населения», — рассказала Комарова в своем telegram-канале. Губернатор отметила, что в ХМАО с 1993 года работает плавучая поликлиника на базе теплохода «Николай Пирогов». С помощью него в регионе медицинскую помощь оказывают жителям отдаленных поселений Югры. Название для нового теплохода выберут сами югорчане с помощью онлайн-голосования. Ранее URA.RU рассказывало о том, что опыт Югры по созданию плавучей поликлиники на базе теплохода «Николай Пирогов» и активное использование санитарной авиации будет тиражирован на всю Россию. ХМАО выступил с инициативой о строительстве медицинских судов.

В Ханты-Мансийском автономном округе появится новый теплоход, на котором откроют еще одну плавучую поликлинику. Судно начнут строить в Подмосковье в начале октября. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова. «5 октября на промышленно-портовом комплексе „Щурово“ в Коломне состоится закладка киля нового медицинского теплохода для Югры (нацпроект „Здравоохранение“). Запланировано размещение для приема специалистами не менее 25 кабинетов; мобильной бригады в составе 10 членов экипажа и 26 медицинских работников; обязательное соответствие требованиям доступности для маломобильных групп населения», — рассказала Комарова в своем telegram-канале. Губернатор отметила, что в ХМАО с 1993 года работает плавучая поликлиника на базе теплохода «Николай Пирогов». С помощью него в регионе медицинскую помощь оказывают жителям отдаленных поселений Югры. Название для нового теплохода выберут сами югорчане с помощью онлайн-голосования. Ранее URA.RU рассказывало о том, что опыт Югры по созданию плавучей поликлиники на базе теплохода «Николай Пирогов» и активное использование санитарной авиации будет тиражирован на всю Россию. ХМАО выступил с инициативой о строительстве медицинских судов.