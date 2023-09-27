«Коммерсант»: пропал экс-госминистр Карабаха Варданян

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Гайдаровский форум. День третий. Екатеринбург, варданян рубен
Рубен Варданян был арестован на границе Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Бывший государственный министр непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубен Варданян перестал выходить на связь. Об этом рассказала его жена Вероника Зонабенд.

«Жена бывшего госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна сообщила, что с ним потеряна связь», — пишет газета «Коммерсант» в Telegram. Российская журналистка Тина Канделаки написала в своем telegram-канале, что Варданяна арестовали азербайджанские военные. По ее словам, он был арестован и взят в плен на границе при попытке покинуть Арцах.

По данным агентства ТАСС, бывший госминистр был задержан на границе Азербайджана при попытке выехать в Горис Сюникской области Армении. Об этом сообщил источник в его окружении.

Варданяна сняли с поста премьер-министра Нагорного Карабаха в феврале 2023 года. Об этом сообщил лидер непризнанной республики Араик Арутюнян на заседании парламента.

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Бывший государственный министр непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубен Варданян перестал выходить на связь. Об этом рассказала его жена Вероника Зонабенд. «Жена бывшего госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна сообщила, что с ним потеряна связь», — пишет газета «Коммерсант» в Telegram. Российская журналистка Тина Канделаки написала в своем telegram-канале, что Варданяна арестовали азербайджанские военные. По ее словам, он был арестован и взят в плен на границе при попытке покинуть Арцах. По данным агентства ТАСС, бывший госминистр был задержан на границе Азербайджана при попытке выехать в Горис Сюникской области Армении. Об этом сообщил источник в его окружении. Варданяна сняли с поста премьер-министра Нагорного Карабаха в феврале 2023 года. Об этом сообщил лидер непризнанной республики Араик Арутюнян на заседании парламента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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