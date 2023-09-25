В тюменской деревне введут карантин из-за опасной болезни

В деревне Анисимовке Тюменской области готовятся ввести карантин по бешенству животных. Об этом сообщили в управлении ветеринарии региона. Возбудитель заболевания обнаружили в трупе лисицы.
«Управлением ветеринарии Тюменской области подготовлен и направлен на рассмотрение губернатору Тюменской области проект постановления об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории деревни Анисимовка Ялуторовского района Тюменской области с 26 сентября», — сообщили в управлении. Отмечается, что план мероприятий по ликвидации очага уже разработан специалистами.
Ранее URA.RU писало, что в Заводоуковском районе объявили карантин из-за трупа бешеной кошки. Ограничения действуют с 11 сентября.
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