25 сентября 2023

В тюменской деревне введут карантин из-за опасной болезни

© Служба новостей «URA.RU»
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Научно туристический маршрут. Новосибирск, лиса
Опасный вирус обнаружили в трупе лисицы Фото:

В деревне Анисимовке Тюменской области готовятся ввести карантин по бешенству животных. Об этом сообщили в управлении ветеринарии региона. Возбудитель заболевания обнаружили в трупе лисицы.

«Управлением ветеринарии Тюменской области подготовлен и направлен на рассмотрение губернатору Тюменской области проект постановления об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории деревни Анисимовка Ялуторовского района Тюменской области с 26 сентября», — сообщили в управлении. Отмечается, что план мероприятий по ликвидации очага уже разработан специалистами.

Ранее URA.RU писало, что в Заводоуковском районе объявили карантин из-за трупа бешеной кошки. Ограничения действуют с 11 сентября.

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В деревне Анисимовке Тюменской области готовятся ввести карантин по бешенству животных. Об этом сообщили в управлении ветеринарии региона. Возбудитель заболевания обнаружили в трупе лисицы. «Управлением ветеринарии Тюменской области подготовлен и направлен на рассмотрение губернатору Тюменской области проект постановления об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории деревни Анисимовка Ялуторовского района Тюменской области с 26 сентября», — сообщили в управлении. Отмечается, что план мероприятий по ликвидации очага уже разработан специалистами. Ранее URA.RU писало, что в Заводоуковском районе объявили карантин из-за трупа бешеной кошки. Ограничения действуют с 11 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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