В тюменской деревне введут карантин из-за опасной болезни

26 сентября 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Опасный вирус обнаружили в трупе лисицы Фото: Георгий Бергал © URA.RU В деревне Анисимовке Тюменской области готовятся ввести карантин по бешенству животных. Об этом сообщили в управлении ветеринарии региона. Возбудитель заболевания обнаружили в трупе лисицы. «Управлением ветеринарии Тюменской области подготовлен и направлен на рассмотрение губернатору Тюменской области проект постановления об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории деревни Анисимовка Ялуторовского района Тюменской области с 26 сентября», — сообщили в управлении. Отмечается, что план мероприятий по ликвидации очага уже разработан специалистами. Ранее URA.RU писало, что в Заводоуковском районе объявили карантин из-за трупа бешеной кошки. Ограничения действуют с 11 сентября.

В деревне Анисимовке Тюменской области готовятся ввести карантин по бешенству животных. Об этом сообщили в управлении ветеринарии региона. Возбудитель заболевания обнаружили в трупе лисицы. «Управлением ветеринарии Тюменской области подготовлен и направлен на рассмотрение губернатору Тюменской области проект постановления об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории деревни Анисимовка Ялуторовского района Тюменской области с 26 сентября», — сообщили в управлении. Отмечается, что план мероприятий по ликвидации очага уже разработан специалистами. Ранее URA.RU писало, что в Заводоуковском районе объявили карантин из-за трупа бешеной кошки. Ограничения действуют с 11 сентября.