25 сентября 2023

Губернатор Шумков отправил зама вручить ключи от домов погорельцам из Юлдуса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Село Юлдус. Курган, последствия пожара, юлдус
Погорельцы из курганского села Юлдус готовятся к новоселью Фото:
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков отправил своего заместителя Константина Ермакова в село Юлдус Шадринского округа, чтобы вручить погорельцам ключи от новых домов. Дома были построены на средства жилищных сертификатов, сообщил глава региона в своем telegram-аккаунте.

«В селе Юлдус, пострадавшем от ЧС, сегодня вручили ключи от первых трех новых домов, построенных на средства жилищных сертификатов. Ну и слава Богу», — написал губернатор в telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)».

Ранее URA.RU писало, что погорельцам из села Юлдус построили бесплатный дом за четыре дня. Возведением жилья занималась татарская компания «Татнефть». Всего нефтяное предприятие строит в Юлдусе 18 жилых домов за свой счет. Еще порядка десяти объектов бесплатно возводят татарские предприниматели из разных регионов России.

Заместитель губернатора Курганской области Константин Ермаков вручил ключи от новых домов погорельцам из Юлдуса
Заместитель губернатора Курганской области Константин Ермаков вручил ключи от новых домов погорельцам из Юлдуса
Фото:
Три дома в Юлдусе были построены на средства жилищных сертификатов, которые выдавались пострадавшим в ЧС
Три дома в Юлдусе были построены на средства жилищных сертификатов, которые выдавались пострадавшим в ЧС
Фото:
Вместе с замгубернатора Ермаковым село Юлдус также посетил глава Шадринского округа Дмитрий Жуков
Вместе с замгубернатора Ермаковым село Юлдус также посетил глава Шадринского округа Дмитрий Жуков
Фото:

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков отправил своего заместителя Константина Ермакова в село Юлдус Шадринского округа, чтобы вручить погорельцам ключи от новых домов. Дома были построены на средства жилищных сертификатов, сообщил глава региона в своем telegram-аккаунте. «В селе Юлдус, пострадавшем от ЧС, сегодня вручили ключи от первых трех новых домов, построенных на средства жилищных сертификатов. Ну и слава Богу», — написал губернатор в telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)». Ранее URA.RU писало, что погорельцам из села Юлдус построили бесплатный дом за четыре дня. Возведением жилья занималась татарская компания «Татнефть». Всего нефтяное предприятие строит в Юлдусе 18 жилых домов за свой счет. Еще порядка десяти объектов бесплатно возводят татарские предприниматели из разных регионов России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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