«Татнефть» бесплатно построит 18 домов погорельцам из Юлдуса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Компания «Татнефть» из Татарстана бесплатно начала строить жилые дома курганским погорельцам из села Юлдус. Об этом сообщается на сайте Всемирного конгресса татар. Весной в масштабном майском пожаре в Юлдусе сгорело более 200 домов.

«Недавно компания „Татнефть“ начала строительство домов в селе Юлдус, привезли свайные фундаменты для возведения четырех домов. Всего будет построено 18 домов», — сообщили в татарском конгрессе. Также идет строительство восьми домов при поддержке татарских бизнесменов с разных регионов страны.

Ранее URA.RU писало, что нефтяная компания из Татарстана за свой счет построит более 10 домов погорельцам из Юлдуса. Безвозмездно в восстановлении жилья пострадавшим в пожарах помогают татарские предприниматели из Тюмени, Самары и Нижневартовска. Также дома помогают отстраивать мусульманские организации республик Чувашия и Удмуртия. Кроме того, идет строительство десятков домов по жилищным сертификатам.