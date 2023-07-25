25 июля 2023

Компания из Татарстана бесплатно начала строить дома для курганских погорельцев. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Село Юлдус. Курган, последствия пожара, юлдус
«Татнефть» бесплатно построит 18 домов погорельцам из Юлдуса Фото:
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Компания «Татнефть» из Татарстана бесплатно начала строить жилые дома курганским погорельцам из села Юлдус. Об этом сообщается на сайте Всемирного конгресса татар. Весной в масштабном майском пожаре в Юлдусе сгорело более 200 домов.

«Недавно компания „Татнефть“ начала строительство домов в селе Юлдус, привезли свайные фундаменты для возведения четырех домов. Всего будет построено 18 домов», — сообщили в татарском конгрессе. Также идет строительство восьми домов при поддержке татарских бизнесменов с разных регионов страны.

Ранее URA.RU писало, что нефтяная компания из Татарстана за свой счет построит более 10 домов погорельцам из Юлдуса. Безвозмездно в восстановлении жилья пострадавшим в пожарах помогают татарские предприниматели из Тюмени, Самары и Нижневартовска. Также дома помогают отстраивать мусульманские организации республик Чувашия и Удмуртия. Кроме того, идет строительство десятков домов по жилищным сертификатам.

Компания «Татнефть» бесплатно начала строить жилые дома в селе Юлдус
Компания «Татнефть» бесплатно начала строить жилые дома в селе Юлдус
Фото:

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Компания «Татнефть» из Татарстана бесплатно начала строить жилые дома курганским погорельцам из села Юлдус. Об этом сообщается на сайте Всемирного конгресса татар. Весной в масштабном майском пожаре в Юлдусе сгорело более 200 домов. «Недавно компания „Татнефть“ начала строительство домов в селе Юлдус, привезли свайные фундаменты для возведения четырех домов. Всего будет построено 18 домов», — сообщили в татарском конгрессе. Также идет строительство восьми домов при поддержке татарских бизнесменов с разных регионов страны. Ранее URA.RU писало, что нефтяная компания из Татарстана за свой счет построит более 10 домов погорельцам из Юлдуса. Безвозмездно в восстановлении жилья пострадавшим в пожарах помогают татарские предприниматели из Тюмени, Самары и Нижневартовска. Также дома помогают отстраивать мусульманские организации республик Чувашия и Удмуртия. Кроме того, идет строительство десятков домов по жилищным сертификатам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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