Татарская компания «Татнефть» построила погорельцам из Курганской области бесплатный дом за четыре дня. Об этом сообщается на сайте Всемирного конгресса татар. Вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев 1 сентября лично осмотрел строящиеся объекты в селе Юлдус.
«В ходе визита в Курганскую область вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев осмотрел дома, построенные обществом „Татнефть“ — 54 квадратных метра. Бесплатный дом для семьи Мухияровых компания построила за четыре дня», — говорится в сообщении. В ходе осмотра чиновник помолился в одном из домов.
Всего компания «Татнефть» за свой счет строит 18 домов для погорельцев из села Юлдус. Еще 10 жилых объектов возводятся при поддержке татарских предпринимателей и спонсоров.
Погорельцам из села Юлдус построили бесплатный дом за четыре дня
Фото: сайт Всемирного конгресса татар https://tatar-congress.org/ru/blog/vasil-shayhraziev-osmotrel-stroyashiesya-doma-v-sele-yuldus/
Бесплатные дома в Юлдусе строит компания «Татнефть» из татарстанские бизнесмены
Фото: сайт Всемирного конгресса татар https://tatar-congress.org/ru/blog/vasil-shayhraziev-osmotrel-stroyashiesya-doma-v-sele-yuldus/
Вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев осмотрел строящиеся дома и помолился в одном из них
Фото: сайт Всемирного конгресса татар https://tatar-congress.org/ru/blog/vasil-shayhraziev-osmotrel-stroyashiesya-doma-v-sele-yuldus/
В осмотре домов также приняли участие директор областного департамента строительства Ирина Саблукова и глава Шадринского округа Дмитрий Жуков
Фото: сайт Всемирного конгресса татар https://tatar-congress.org/ru/blog/vasil-shayhraziev-osmotrel-stroyashiesya-doma-v-sele-yuldus/
Татарская компания «Татнефть» построила погорельцам из Курганской области бесплатный дом за четыре дня. Об этом сообщается на сайте Всемирного конгресса татар. Вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев 1 сентября лично осмотрел строящиеся объекты в селе Юлдус. «В ходе визита в Курганскую область вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев осмотрел дома, построенные обществом „Татнефть“ — 54 квадратных метра. Бесплатный дом для семьи Мухияровых компания построила за четыре дня», — говорится в сообщении. В ходе осмотра чиновник помолился в одном из домов. Всего компания «Татнефть» за свой счет строит 18 домов для погорельцев из села Юлдус. Еще 10 жилых объектов возводятся при поддержке татарских предпринимателей и спонсоров.