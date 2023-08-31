31 августа 2023

Курганским погорельцам построили бесплатный дом за четыре дня. Фото

Компания «Татнефть» бесплатно построила дом для курганских погорельцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд министра МЧС Куренкова Александра в село Юлдус. Курган , крыша, кирпичный дом, дом, стройка, юлдус
Погорельцам из села Юлдус построили бесплатный дом (архивное фото) Фото:

Татарская компания «Татнефть» построила погорельцам из Курганской области бесплатный дом за четыре дня. Об этом сообщается на сайте Всемирного конгресса татар. Вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев 1 сентября лично осмотрел строящиеся объекты в селе Юлдус.

«В ходе визита в Курганскую область вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев осмотрел дома, построенные обществом „Татнефть“ — 54 квадратных метра. Бесплатный дом для семьи Мухияровых компания построила за четыре дня», — говорится в сообщении. В ходе осмотра чиновник помолился в одном из домов.

Всего компания «Татнефть» за свой счет строит 18 домов для погорельцев из села Юлдус. Еще 10 жилых объектов возводятся при поддержке татарских предпринимателей и спонсоров.

Погорельцам из села Юлдус построили бесплатный дом за четыре дня
Погорельцам из села Юлдус построили бесплатный дом за четыре дня
Фото:
Бесплатные дома в Юлдусе строит компания «Татнефть» из татарстанские бизнесмены
Бесплатные дома в Юлдусе строит компания «Татнефть» из татарстанские бизнесмены
Фото:
Вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев осмотрел строящиеся дома и помолился в одном из них
Вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев осмотрел строящиеся дома и помолился в одном из них
Фото:
В осмотре домов также приняли участие директор областного департамента строительства Ирина Саблукова и глава Шадринского округа Дмитрий Жуков
В осмотре домов также приняли участие директор областного департамента строительства Ирина Саблукова и глава Шадринского округа Дмитрий Жуков
Фото:

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Татарская компания «Татнефть» построила погорельцам из Курганской области бесплатный дом за четыре дня. Об этом сообщается на сайте Всемирного конгресса татар. Вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев 1 сентября лично осмотрел строящиеся объекты в селе Юлдус. «В ходе визита в Курганскую область вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев осмотрел дома, построенные обществом „Татнефть“ — 54 квадратных метра. Бесплатный дом для семьи Мухияровых компания построила за четыре дня», — говорится в сообщении. В ходе осмотра чиновник помолился в одном из домов. Всего компания «Татнефть» за свой счет строит 18 домов для погорельцев из села Юлдус. Еще 10 жилых объектов возводятся при поддержке татарских предпринимателей и спонсоров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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