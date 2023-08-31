Компания «Татнефть» бесплатно построила дом для курганских погорельцев

Погорельцам из села Юлдус построили бесплатный дом (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Татарская компания «Татнефть» построила погорельцам из Курганской области бесплатный дом за четыре дня. Об этом сообщается на сайте Всемирного конгресса татар. Вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев 1 сентября лично осмотрел строящиеся объекты в селе Юлдус.

«В ходе визита в Курганскую область вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев осмотрел дома, построенные обществом „Татнефть“ — 54 квадратных метра. Бесплатный дом для семьи Мухияровых компания построила за четыре дня», — говорится в сообщении. В ходе осмотра чиновник помолился в одном из домов.

Всего компания «Татнефть» за свой счет строит 18 домов для погорельцев из села Юлдус. Еще 10 жилых объектов возводятся при поддержке татарских предпринимателей и спонсоров.

Погорельцам из села Юлдус построили бесплатный дом за четыре дня Фото: сайт Всемирного конгресса татар https://tatar-congress.org/ru/blog/vasil-shayhraziev-osmotrel-stroyashiesya-doma-v-sele-yuldus/

Бесплатные дома в Юлдусе строит компания «Татнефть» из татарстанские бизнесмены Фото: сайт Всемирного конгресса татар https://tatar-congress.org/ru/blog/vasil-shayhraziev-osmotrel-stroyashiesya-doma-v-sele-yuldus/

Вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев осмотрел строящиеся дома и помолился в одном из них Фото: сайт Всемирного конгресса татар https://tatar-congress.org/ru/blog/vasil-shayhraziev-osmotrel-stroyashiesya-doma-v-sele-yuldus/