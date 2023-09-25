25 сентября 2023
24 сентября 2023

Коммунисты ЯНАО единственные, кто вышел на пикеты из-за роста цен на бензин. Фото

В ЯНАО активист КПРФ провел одиночный пикет против роста цен на топливо
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пикет КПРФ против пенсионной реформы. Курган, протестующие, курение в общественных местах, пикет, дорогой бензин
В Салехарде коммунист вышел на одиночный пикет против роста цен на бензин (фото из архива) Фото:

В Салехарде (ЯНАО) активист КПРФ провел одиночный пикет против роста цен на топливо. Цены на бензин должны контролироваться государством, считает Александр Ламдо.

«Цена на топливо — под контроль государства! Вышел в одиночный пикет в Салехарде. Всего неделя как состоялись выборы, партия власти отчиталась о своих победах, и, как результат их „победы“, повышение цен на топливо», — написал секретарь комсомольской организации КПРФ ЯНАО Александр Ламдо в своем telegram-канале.

URA.RU обратилось за комментарием к главе коммунистов ЯНАО Елене Кукушкиной. Она пояснила, что рост цен на топливо повлечет рост цен на продовольственные и иные товары, поэтому КПРФ придерживается мнения, что государство должно взять цены под контроль. «Подобные акции нужны, нужно привлекать внимание властей к актуальным вопросам», — сообщила Кукушкина URA.RU.

Ранее URA.RU рассказало, что стоимость бензина марки АИ-92 в ЯНАО превысила отметку в 61 рубль за литр. Водители готовы объявить кратковременный бойкот владельцам АЗС, чтобы обозначить проблему.

Член КПРФ из ЯНАО Александр Ламдо провел одиночный пикет против повышения цен на бензин
Член КПРФ из ЯНАО Александр Ламдо провел одиночный пикет против повышения цен на бензин
Фото:

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде (ЯНАО) активист КПРФ провел одиночный пикет против роста цен на топливо. Цены на бензин должны контролироваться государством, считает Александр Ламдо. «Цена на топливо — под контроль государства! Вышел в одиночный пикет в Салехарде. Всего неделя как состоялись выборы, партия власти отчиталась о своих победах, и, как результат их „победы“, повышение цен на топливо», — написал секретарь комсомольской организации КПРФ ЯНАО Александр Ламдо в своем telegram-канале. URA.RU обратилось за комментарием к главе коммунистов ЯНАО Елене Кукушкиной. Она пояснила, что рост цен на топливо повлечет рост цен на продовольственные и иные товары, поэтому КПРФ придерживается мнения, что государство должно взять цены под контроль. «Подобные акции нужны, нужно привлекать внимание властей к актуальным вопросам», — сообщила Кукушкина URA.RU. Ранее URA.RU рассказало, что стоимость бензина марки АИ-92 в ЯНАО превысила отметку в 61 рубль за литр. Водители готовы объявить кратковременный бойкот владельцам АЗС, чтобы обозначить проблему.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...