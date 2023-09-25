Коммунисты ЯНАО единственные, кто вышел на пикеты из-за роста цен на бензин. Фото

В ЯНАО активист КПРФ провел одиночный пикет против роста цен на топливо

26 сентября 2023 в 15:54 Размер текста - 17 +

В Салехарде коммунист вышел на одиночный пикет против роста цен на бензин (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) активист КПРФ провел одиночный пикет против роста цен на топливо. Цены на бензин должны контролироваться государством, считает Александр Ламдо. «Цена на топливо — под контроль государства! Вышел в одиночный пикет в Салехарде. Всего неделя как состоялись выборы, партия власти отчиталась о своих победах, и, как результат их „победы“, повышение цен на топливо», — написал секретарь комсомольской организации КПРФ ЯНАО Александр Ламдо в своем telegram-канале. URA.RU обратилось за комментарием к главе коммунистов ЯНАО Елене Кукушкиной. Она пояснила, что рост цен на топливо повлечет рост цен на продовольственные и иные товары, поэтому КПРФ придерживается мнения, что государство должно взять цены под контроль. «Подобные акции нужны, нужно привлекать внимание властей к актуальным вопросам», — сообщила Кукушкина URA.RU. Ранее URA.RU рассказало, что стоимость бензина марки АИ-92 в ЯНАО превысила отметку в 61 рубль за литр. Водители готовы объявить кратковременный бойкот владельцам АЗС, чтобы обозначить проблему. Член КПРФ из ЯНАО Александр Ламдо провел одиночный пикет против повышения цен на бензин Фото: telegram-канал Александра Ламдо — https://t.me/LamdoAlex/64

В Салехарде (ЯНАО) активист КПРФ провел одиночный пикет против роста цен на топливо. Цены на бензин должны контролироваться государством, считает Александр Ламдо. «Цена на топливо — под контроль государства! Вышел в одиночный пикет в Салехарде. Всего неделя как состоялись выборы, партия власти отчиталась о своих победах, и, как результат их „победы“, повышение цен на топливо», — написал секретарь комсомольской организации КПРФ ЯНАО Александр Ламдо в своем telegram-канале. URA.RU обратилось за комментарием к главе коммунистов ЯНАО Елене Кукушкиной. Она пояснила, что рост цен на топливо повлечет рост цен на продовольственные и иные товары, поэтому КПРФ придерживается мнения, что государство должно взять цены под контроль. «Подобные акции нужны, нужно привлекать внимание властей к актуальным вопросам», — сообщила Кукушкина URA.RU. Ранее URA.RU рассказало, что стоимость бензина марки АИ-92 в ЯНАО превысила отметку в 61 рубль за литр. Водители готовы объявить кратковременный бойкот владельцам АЗС, чтобы обозначить проблему.