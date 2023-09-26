26 сентября 2023

В Тюмени борцы с наркоманами загнали жертву на карниз 16-го этажа

© Служба новостей «URA.RU»
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Вывоз мусора из квартиры на Крупской 43. Пермь, ступени, подъезд
Мужчины приняли тюменца за наркомана, и ему пришлось спасаться Фото:

Компания нетрезвых тюменцев захотела поймать наркоманов в одном из подъездов, вследствие чего один из мужчин избил жертву. Чтобы спастись, пострадавшему пришлось вылезти на карниз окна на 16-м этаже. Информация представлена в судебном акте по делу.

«Как рассказал свидетель, он в компании двух приятелей употреблял спиртное. В какой-то момент с балкона они увидели, как в доме напротив на разных этажах стоят двое мужчин, у одного из которых в руках находился предмет, подходящий для употребления наркотических средств. Тогда тюменцы побежали туда, чтобы проверить свою догадку», — говорится в материалах дела.

Забежав в подъезд, мужчины застали там незнакомца с приспособлением для курения наркотиков. Тот смог сбежать. А на этаже выше компания обнаружила еще одного мужчину, он курил сигарету и уверял, что к наркотикам отношения не имеет, даже показал содержимое карманов. У него забрали телефон, чтобы проверить, есть ли там информация о запрещенных веществах.

«Подсудимый предложил мужчине продолжить разговор внизу, так как на этаже пахло наркотиками. Между ними произошел конфликт, и обвиняемый ударил пострадавшего. Тот упал на ступеньки и начал плакать. Экспертиза показала, что у него перелом глазницы, челюсти и носа», — говорится в деле.

По словам жертвы, который в этот вечер пришел в гости и употреблял только спиртное, он попытался звать на помощь, звонил в квартиры. Затем, чтобы привлечь внимание, залез на карниз окна на 16-м этаже. Это увидела женщина из дома напротив, которая сообщила о происходящем в полицию. Агрессивная компания попыталась вернуть пострадавшему его телефон, но мужчины испугались, что он выпрыгнет, и убежали.

Тюменца, ударившего жертву, осудили за причинение тяжкого вреда здоровью. По этой статье ему грозило до восьми лет лишения свободы, но приговор смягчили, назначив мужчине три года условно.

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Компания нетрезвых тюменцев захотела поймать наркоманов в одном из подъездов, вследствие чего один из мужчин избил жертву. Чтобы спастись, пострадавшему пришлось вылезти на карниз окна на 16-м этаже. Информация представлена в судебном акте по делу. «Как рассказал свидетель, он в компании двух приятелей употреблял спиртное. В какой-то момент с балкона они увидели, как в доме напротив на разных этажах стоят двое мужчин, у одного из которых в руках находился предмет, подходящий для употребления наркотических средств. Тогда тюменцы побежали туда, чтобы проверить свою догадку», — говорится в материалах дела. Забежав в подъезд, мужчины застали там незнакомца с приспособлением для курения наркотиков. Тот смог сбежать. А на этаже выше компания обнаружила еще одного мужчину, он курил сигарету и уверял, что к наркотикам отношения не имеет, даже показал содержимое карманов. У него забрали телефон, чтобы проверить, есть ли там информация о запрещенных веществах. «Подсудимый предложил мужчине продолжить разговор внизу, так как на этаже пахло наркотиками. Между ними произошел конфликт, и обвиняемый ударил пострадавшего. Тот упал на ступеньки и начал плакать. Экспертиза показала, что у него перелом глазницы, челюсти и носа», — говорится в деле. По словам жертвы, который в этот вечер пришел в гости и употреблял только спиртное, он попытался звать на помощь, звонил в квартиры. Затем, чтобы привлечь внимание, залез на карниз окна на 16-м этаже. Это увидела женщина из дома напротив, которая сообщила о происходящем в полицию. Агрессивная компания попыталась вернуть пострадавшему его телефон, но мужчины испугались, что он выпрыгнет, и убежали. Тюменца, ударившего жертву, осудили за причинение тяжкого вреда здоровью. По этой статье ему грозило до восьми лет лишения свободы, но приговор смягчили, назначив мужчине три года условно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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