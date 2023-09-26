В Перми взлетели цены на квартиры в новостройках

Цены на квартиры в новостройках в Перми за три месяца выросли на 2,5%

26 сентября 2023 в 15:48 Размер текста - 17 +

На рост цен повлияло несколько факторов Фото: Сергей Русанов © URA.RU С июля по сентябрь 2023 года в Перми выросла стоимость квартир на первичном рынке. Жилье стало дороже на 2,5%. Об этом сообщили аналитики федерального портала «Мир квартир». «Квадратный метр в пермских новостройках с июля по сентябрь подорожал на 3,7%. Средняя стоимость квартиры выросла на 2,5%», — привели данные аналитики портала «Мир квартир». Сейчас средняя цена квадратного метра на первичном рынке Перми составляет 116,9 тысячи рублей. За первое полугодие 2023 года она выросла на 9,8%. Средняя стоимость квартиры — 5,9 млн рублей. Этот показатель за полгода повысился на 4,6%. Рост цен на первичную недвижимость аналитики связывают с ростом курса рубля, ставок по ипотеке, а также с инфляцией. Но к началу 2024 года прогнозируют снижение роста цент во многих городах России. Одной из причин станет повышение суммы первоначального взноса, которое сделает жилищное кредитование менее доступным. Ранее аналитики рассказали, сколько пермякам придется копить деньги на собственный дом. Если каждый месяц откладывать среднюю заработную плату, купить частный дом можно будет через 5,5 года.

С июля по сентябрь 2023 года в Перми выросла стоимость квартир на первичном рынке. Жилье стало дороже на 2,5%. Об этом сообщили аналитики федерального портала «Мир квартир». «Квадратный метр в пермских новостройках с июля по сентябрь подорожал на 3,7%. Средняя стоимость квартиры выросла на 2,5%», — привели данные аналитики портала «Мир квартир». Сейчас средняя цена квадратного метра на первичном рынке Перми составляет 116,9 тысячи рублей. За первое полугодие 2023 года она выросла на 9,8%. Средняя стоимость квартиры — 5,9 млн рублей. Этот показатель за полгода повысился на 4,6%. Рост цен на первичную недвижимость аналитики связывают с ростом курса рубля, ставок по ипотеке, а также с инфляцией. Но к началу 2024 года прогнозируют снижение роста цент во многих городах России. Одной из причин станет повышение суммы первоначального взноса, которое сделает жилищное кредитование менее доступным. Ранее аналитики рассказали, сколько пермякам придется копить деньги на собственный дом. Если каждый месяц откладывать среднюю заработную плату, купить частный дом можно будет через 5,5 года.