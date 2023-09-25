Академики признали Салехард достойным почетного звания

РАН утвердила справку на соискание Салехардом звания «Город трудовой доблести»

26 сентября 2023 в 17:18 Размер текста - 17 +

Эксперты РАН признали за Салехардом право претендовать на почетное звание Фото: Владимир Андреев © URA.RU Эксперты российской академии наук подписали справку, признающую вклад жителей Салехарда (ЯНАО) в победу в Великой Отечественной войне. Инициатива общественников о присвоении Салехарду почетного звания «Город трудовой доблести» была поддержана РАН, сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский. «Российская академия наук подтверждает наличие оснований для присвоения почетного звания Российской Федерации „Город трудовой доблести“ Салехарду. Жители города внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции», — сообщил Алексей Титовский в официальном telegram-канале. В мае общественники и краеведы решили бороться за почетное звание. Жители окружной столицы поддержали инициативу активистов и собрали более пяти тысяч подписей под петицией с просьбой наделить Салехард этим статусом.

Эксперты российской академии наук подписали справку, признающую вклад жителей Салехарда (ЯНАО) в победу в Великой Отечественной войне. Инициатива общественников о присвоении Салехарду почетного звания «Город трудовой доблести» была поддержана РАН, сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский. «Российская академия наук подтверждает наличие оснований для присвоения почетного звания Российской Федерации „Город трудовой доблести“ Салехарду. Жители города внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции», — сообщил Алексей Титовский в официальном telegram-канале. В мае общественники и краеведы решили бороться за почетное звание. Жители окружной столицы поддержали инициативу активистов и собрали более пяти тысяч подписей под петицией с просьбой наделить Салехард этим статусом.