Думу Горнозаводска Пермского края возглавил топ-менеджер градообразующего завода

Дума Горнозаводского городского округа выбрала председателя нового созыва представительного органа. Им стал топ-менеджер градообразующего предприятия — ООО «Аккерман цемент» — Александр Коваль.
«В Горнозаводске 26 сентября избран председатель думы. Им стал Александр Коваль, руководитель проекта управления инвестициями ООО «Аккерман цемент», — сообщает telegram-канал Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Ранее думу Горнозаводска возглавлял Владимир Роман.
ООО «Аккерман цемент» занимается добычей природных строительных материалов и производством цемента. В Горнозаводске находится одно из крупнейших предприятий группы — «Горнозаводскцемент».
Ранее URA.RU рассказывало, что с председателем определилась дума Чайковского городского округа Пермского края. На должность спикера был переизбран предприниматель Михаил Шубин.
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