Думу Горнозаводска Пермского края возглавил топ-менеджер градообразующего завода

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Разное. Москва, чиновник, портфель, бизнесмен, портфели депутатов, портфель министра
Дума выбрала нового председателя в ходе первого заседания Фото:

Дума Горнозаводского городского округа выбрала председателя нового созыва представительного органа. Им стал топ-менеджер градообразующего предприятия — ООО «Аккерман цемент» — Александр Коваль.

«В Горнозаводске 26 сентября избран председатель думы. Им стал Александр Коваль, руководитель проекта управления инвестициями ООО «Аккерман цемент», — сообщает telegram-канал Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Ранее думу Горнозаводска возглавлял Владимир Роман.

ООО «Аккерман цемент» занимается добычей природных строительных материалов и производством цемента. В Горнозаводске находится одно из крупнейших предприятий группы — «Горнозаводскцемент».

Ранее URA.RU рассказывало, что с председателем определилась дума Чайковского городского округа Пермского края. На должность спикера был переизбран предприниматель Михаил Шубин.

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Дума Горнозаводского городского округа выбрала председателя нового созыва представительного органа. Им стал топ-менеджер градообразующего предприятия — ООО «Аккерман цемент» — Александр Коваль. «В Горнозаводске 26 сентября избран председатель думы. Им стал Александр Коваль, руководитель проекта управления инвестициями ООО «Аккерман цемент», — сообщает telegram-канал Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Ранее думу Горнозаводска возглавлял Владимир Роман. ООО «Аккерман цемент» занимается добычей природных строительных материалов и производством цемента. В Горнозаводске находится одно из крупнейших предприятий группы — «Горнозаводскцемент». Ранее URA.RU рассказывало, что с председателем определилась дума Чайковского городского округа Пермского края. На должность спикера был переизбран предприниматель Михаил Шубин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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