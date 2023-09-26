Думу Горнозаводска Пермского края возглавил топ-менеджер градообразующего завода

26 сентября 2023 в 15:53 Размер текста - 17 +

Дума выбрала нового председателя в ходе первого заседания Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Дума Горнозаводского городского округа выбрала председателя нового созыва представительного органа. Им стал топ-менеджер градообразующего предприятия — ООО «Аккерман цемент» — Александр Коваль. «В Горнозаводске 26 сентября избран председатель думы. Им стал Александр Коваль, руководитель проекта управления инвестициями ООО «Аккерман цемент», — сообщает telegram-канал Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Ранее думу Горнозаводска возглавлял Владимир Роман. ООО «Аккерман цемент» занимается добычей природных строительных материалов и производством цемента. В Горнозаводске находится одно из крупнейших предприятий группы — «Горнозаводскцемент». Ранее URA.RU рассказывало, что с председателем определилась дума Чайковского городского округа Пермского края. На должность спикера был переизбран предприниматель Михаил Шубин.

Дума Горнозаводского городского округа выбрала председателя нового созыва представительного органа. Им стал топ-менеджер градообразующего предприятия — ООО «Аккерман цемент» — Александр Коваль. «В Горнозаводске 26 сентября избран председатель думы. Им стал Александр Коваль, руководитель проекта управления инвестициями ООО «Аккерман цемент», — сообщает telegram-канал Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Ранее думу Горнозаводска возглавлял Владимир Роман. ООО «Аккерман цемент» занимается добычей природных строительных материалов и производством цемента. В Горнозаводске находится одно из крупнейших предприятий группы — «Горнозаводскцемент». Ранее URA.RU рассказывало, что с председателем определилась дума Чайковского городского округа Пермского края. На должность спикера был переизбран предприниматель Михаил Шубин.