Предприниматель в Чайковском вновь возглавил думу

Председателем нового состава думы Чайковского городского округа избран предприниматель Михаил Шубин. Депутаты поддержали его кандидатуру на заседании гордумы, состоявшемся в четверг, 21 сентября.
«21 сентября на первом заседании думы Чайковского городского округа нового созыва председателем избран Михаил Шубин, директор ООО «Центр обслуживания автомобилей «Гараж-59»», — пишет telegram-канал «На местах», близкий к краевым властям.
Шубин возглавлял думу в Чайковском с ноября 2020 по сентябрь 2023 года. URA.RU рассказывало, что выборы депутатов в новый состав представительного органа проходили с 8 по 10 сентября. Большинство мест в гордуме заняли представители «Единой России». Ранее спикеров в своих думах выбрали депутаты Оханского и Краснокамского городских округов.
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