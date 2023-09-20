Предприниматель в Чайковском вновь возглавил думу

Председателем думы Чайковского городского округа вновь избран Михаил Шубин

21 сентября 2023 в 11:08 Размер текста - 17 +

Депутаты думы Чайковского городского округа выбрали председателя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Председателем нового состава думы Чайковского городского округа избран предприниматель Михаил Шубин. Депутаты поддержали его кандидатуру на заседании гордумы, состоявшемся в четверг, 21 сентября. «21 сентября на первом заседании думы Чайковского городского округа нового созыва председателем избран Михаил Шубин, директор ООО «Центр обслуживания автомобилей «Гараж-59»», — пишет telegram-канал «На местах», близкий к краевым властям. Шубин возглавлял думу в Чайковском с ноября 2020 по сентябрь 2023 года. URA.RU рассказывало, что выборы депутатов в новый состав представительного органа проходили с 8 по 10 сентября. Большинство мест в гордуме заняли представители «Единой России». Ранее спикеров в своих думах выбрали депутаты Оханского и Краснокамского городских округов.

Председателем нового состава думы Чайковского городского округа избран предприниматель Михаил Шубин. Депутаты поддержали его кандидатуру на заседании гордумы, состоявшемся в четверг, 21 сентября. «21 сентября на первом заседании думы Чайковского городского округа нового созыва председателем избран Михаил Шубин, директор ООО «Центр обслуживания автомобилей «Гараж-59»», — пишет telegram-канал «На местах», близкий к краевым властям. Шубин возглавлял думу в Чайковском с ноября 2020 по сентябрь 2023 года. URA.RU рассказывало, что выборы депутатов в новый состав представительного органа проходили с 8 по 10 сентября. Большинство мест в гордуме заняли представители «Единой России». Ранее спикеров в своих думах выбрали депутаты Оханского и Краснокамского городских округов.