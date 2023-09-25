В Тюмени участнику СВО смягчили наказание за нападение с ножом на человека

26 сентября 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

Участник СВО пустил в ход нож, который ему подарил сам пострадавший Фото: Александр Мамаев © URA.RU Житель Тюмени пырнул знакомого ножом в живот и был осужден. Но при вынесении приговора ему смягчили наказание за боевые заслуги в ходе спецоперации. Данные представлены в судебном деле, которое есть в распоряжении URA.RU. «Трое мужчин выпивали дома у пострадавшего. Когда они пошли за новой порцией алкоголя, один из приятелей, ранее участвовавший в СВО, избил второго (своего сослуживца), пока третий был в магазине. Выйдя из торговой точки и увидя это, мужчина погнался за преступником, а тот в ходе потасовки ударил его ножом в живот и скрылся», — следует из материалов судебного акта. Нож, которым обвиняемый нанес удар, в этот же день ему подарил потерпевший. Скорую помощь для истекающего кровью мужчины вызвали прохожие, ставшие свидетелями преступления. На процессе подсудимый уверял, что применил нож в качестве самообороны, так как потерпевший был намного сильнее его. Однако в первых своих показаниях мужчина указывал, что удар он нанес из злости. Суд оценил все обстоятельства дела и вынес приговор. Одним из смягчающих обстоятельств признали то, что подсудимый участвовал в СВО и имеет награды за это. По итогу мужчина получил три года условно, хотя статья, по которой его обвиняли, предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет. Он также заплатит своей жертве 200 тысяч рублей компенсации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Тюмени пырнул знакомого ножом в живот и был осужден. Но при вынесении приговора ему смягчили наказание за боевые заслуги в ходе спецоперации. Данные представлены в судебном деле, которое есть в распоряжении URA.RU. «Трое мужчин выпивали дома у пострадавшего. Когда они пошли за новой порцией алкоголя, один из приятелей, ранее участвовавший в СВО, избил второго (своего сослуживца), пока третий был в магазине. Выйдя из торговой точки и увидя это, мужчина погнался за преступником, а тот в ходе потасовки ударил его ножом в живот и скрылся», — следует из материалов судебного акта. Нож, которым обвиняемый нанес удар, в этот же день ему подарил потерпевший. Скорую помощь для истекающего кровью мужчины вызвали прохожие, ставшие свидетелями преступления. На процессе подсудимый уверял, что применил нож в качестве самообороны, так как потерпевший был намного сильнее его. Однако в первых своих показаниях мужчина указывал, что удар он нанес из злости. Суд оценил все обстоятельства дела и вынес приговор. Одним из смягчающих обстоятельств признали то, что подсудимый участвовал в СВО и имеет награды за это. По итогу мужчина получил три года условно, хотя статья, по которой его обвиняли, предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет. Он также заплатит своей жертве 200 тысяч рублей компенсации.