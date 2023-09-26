Пермские ученые придумали, как выращивать суперцыплят

Новая пищевая добавка от ученых ПНИПУ помогает цыплятам расти и не болеть

26 сентября 2023 в 16:50 Размер текста - 17 +

Ученые помогут из таких малышей вырастить гигантов Фото: Илья Московец © URA.RU Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) разработали новую биологически активную добавку, которая помогает цыплятам-бройлерам быстрее набирать вес и меньше болеть. Состоит она из алтайского растения Левзея сафлоровидная и высушенных дождевых червей. Исследования показали, что добавка влияет на цыплят положительно. «Наблюдения производились с восьмого по 40-й день жизни животных. Цыплята в обеих группах (те, что употребляли БАД, и те, что не употребляли) прибавляли в весе в течение всего периода наблюдения. Однако в результате выяснилось, что разница в приросте составила 180,5 грамма в пользу той группы, в рацион которой была введена добавка», — рассказали URA.RU в ПНИПУ. По мнению ученых, усиленный рост подопытных связан с повышенным содержанием в добавке аминокислот аланина и лизина. Ранее URA.RU рассказывало, что сотрудники Пермского Политеха запатентовали новый прибор, который поможет предприятиям авиа-, судо- и ракетостроения быстрее и качественнее выполнить гособоронзаказ.

Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) разработали новую биологически активную добавку, которая помогает цыплятам-бройлерам быстрее набирать вес и меньше болеть. Состоит она из алтайского растения Левзея сафлоровидная и высушенных дождевых червей. Исследования показали, что добавка влияет на цыплят положительно. «Наблюдения производились с восьмого по 40-й день жизни животных. Цыплята в обеих группах (те, что употребляли БАД, и те, что не употребляли) прибавляли в весе в течение всего периода наблюдения. Однако в результате выяснилось, что разница в приросте составила 180,5 грамма в пользу той группы, в рацион которой была введена добавка», — рассказали URA.RU в ПНИПУ. По мнению ученых, усиленный рост подопытных связан с повышенным содержанием в добавке аминокислот аланина и лизина. Ранее URA.RU рассказывало, что сотрудники Пермского Политеха запатентовали новый прибор, который поможет предприятиям авиа-, судо- и ракетостроения быстрее и качественнее выполнить гособоронзаказ.