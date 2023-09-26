ЛДПР сформировала в гордуме Тюмени фракцию с новым руководителем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Съезд ЛДПР. Москва, слуцкий леонид, слуцкий, значек лдпр
Фракция ЛДПР в гордуме Тюмени обновилась наполовину Фото:
новость из сюжета
Выборы-2023

В Тюменской городской думе создана депутатская фракция ЛДПР, ее возглавил Руслан Сабиров. Ранее он являлся депутатом сельской думы Каскаринского сельского поселения. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении партии.

«В состав фракции вошли депутаты Дмитрий Ошурков и Руслан Сабиров, избранные по партийному списку. И депутаты от ЛДПР Дмитрий Елагин и Алексей Чирков, избранные по одномандатным округам. Руководителем депутатского объединения избран Руслан Сабиров», — сообщили URA.RU в региональном отделении ЛДПР.

Руслан Сабиров является индивидуальным предпринимателем и оказывает услуги по ремонту легковых и грузовых автомобилей. В региональном отделении партии он занимал должность координатора в Тюменском районе.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской городской думе создана депутатская фракция ЛДПР, ее возглавил Руслан Сабиров. Ранее он являлся депутатом сельской думы Каскаринского сельского поселения. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении партии. «В состав фракции вошли депутаты Дмитрий Ошурков и Руслан Сабиров, избранные по партийному списку. И депутаты от ЛДПР Дмитрий Елагин и Алексей Чирков, избранные по одномандатным округам. Руководителем депутатского объединения избран Руслан Сабиров», — сообщили URA.RU в региональном отделении ЛДПР. Руслан Сабиров является индивидуальным предпринимателем и оказывает услуги по ремонту легковых и грузовых автомобилей. В региональном отделении партии он занимал должность координатора в Тюменском районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...