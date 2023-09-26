ЛДПР сформировала в гордуме Тюмени фракцию с новым руководителем

Фракция ЛДПР в гордуме Тюмени обновилась наполовину Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Выборы-2023

В Тюменской городской думе создана депутатская фракция ЛДПР, ее возглавил Руслан Сабиров. Ранее он являлся депутатом сельской думы Каскаринского сельского поселения. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении партии.

«В состав фракции вошли депутаты Дмитрий Ошурков и Руслан Сабиров, избранные по партийному списку. И депутаты от ЛДПР Дмитрий Елагин и Алексей Чирков, избранные по одномандатным округам. Руководителем депутатского объединения избран Руслан Сабиров», — сообщили URA.RU в региональном отделении ЛДПР.

Руслан Сабиров является индивидуальным предпринимателем и оказывает услуги по ремонту легковых и грузовых автомобилей. В региональном отделении партии он занимал должность координатора в Тюменском районе.