В Челябинске изменят проект строительства семиэтажного офисного центра «К&Б»

В Челябинске изменят проект строительства 7-семиэтажного офисного центра «К&Б»

Общественные обсуждения по вопросу изменений в проекте пройдут в Челябинске с 26 сентября по 26 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске планируют получить разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве семиэтажного офисного центра, который собирается возвести компания владельца «Красное и Белое» Сергея Студенникова. Инициатором проекта является компания «Мистраль». Об этом сообщается на сайте мэрии.

«С 26 сентября 2023 года по 26 октября назначено проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства административно-офисного здания с интернет-кафе на земельном участке в территориальной зоне многофункциональных общественно-деловых зон с максимальным коэффициентом плотности застройки — 5,9. Земельные участки расположены в Калининском районе Челябинска по адресам: улица Джамбула, 28, 30; улица Чайковского/Развития, дом 137/16; улица Чайковского, дом 133», — сообщается на сайте.

Публичные слушания по проводу строительства офиса «Красное и белое» в Челябинске уже проходили, дважды их признавали несостоявшимися. Для возведения здания застройщику было необходимо разрешение на отклонение установленных параметров по части плотности застройки. Согласно документации, инициатор проекта и на этот раз планирует изменить плотность застройки земельного участка на территории, предназначенной под строительство офисного центра «Красное и Белое» до 5,9 процента.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин дважды поручал возбудить уголовное дело в связи с сообщениями о нарушении жилищных прав собственников частных домов поселка Колхозного в Челябинске. Поводом были многочисленные обращения местных жителей не только в социальных сетях, но и напрямую к главе СК.