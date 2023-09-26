Свердловским полицейским и участковым поднимут зарплаты

26 сентября 2023 в 18:03 Размер текста - 17 +

Патрульные и участковые будут получать на десять тысяч больше Фото: Сергей Русанов © URA.RU С января 2024 года свердловским сотрудникам патрульно-постовой службы и участковым поднимут зарплаты на десять тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Сотрудникам ППС с 1 января 2024-го будут доплачивать десять тысяч рублей ежемесячно. На столько же поднимут зарплаты участковым. Решение принято правительством Свердловской области», — сказал Горелых. Также с 1 октября вырастут оклады у работников всей системы МВД, добавил Горелых. По его словам, патрульные будут получать от 45 до 57 тысяч рублей.

С января 2024 года свердловским сотрудникам патрульно-постовой службы и участковым поднимут зарплаты на десять тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Сотрудникам ППС с 1 января 2024-го будут доплачивать десять тысяч рублей ежемесячно. На столько же поднимут зарплаты участковым. Решение принято правительством Свердловской области», — сказал Горелых. Также с 1 октября вырастут оклады у работников всей системы МВД, добавил Горелых. По его словам, патрульные будут получать от 45 до 57 тысяч рублей.