Свердловским полицейским и участковым поднимут зарплаты

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Виды города. Пермь, ппс, полиция, патруль полиции
Патрульные и участковые будут получать на десять тысяч больше Фото:

С января 2024 года свердловским сотрудникам патрульно-постовой службы и участковым поднимут зарплаты на десять тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

«Сотрудникам ППС с 1 января 2024-го будут доплачивать десять тысяч рублей ежемесячно. На столько же поднимут зарплаты участковым. Решение принято правительством Свердловской области», — сказал Горелых.

Также с 1 октября вырастут оклады у работников всей системы МВД, добавил Горелых. По его словам, патрульные будут получать от 45 до 57 тысяч рублей.

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С января 2024 года свердловским сотрудникам патрульно-постовой службы и участковым поднимут зарплаты на десять тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Сотрудникам ППС с 1 января 2024-го будут доплачивать десять тысяч рублей ежемесячно. На столько же поднимут зарплаты участковым. Решение принято правительством Свердловской области», — сказал Горелых. Также с 1 октября вырастут оклады у работников всей системы МВД, добавил Горелых. По его словам, патрульные будут получать от 45 до 57 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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