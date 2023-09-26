26 сентября 2023

Турция стала самым востребованным у челябинцев местом отдыха

© Служба новостей «URA.RU»
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Турция, море, флаг турции
В 2023 году челябинцы полюбили отдыхать в Турции Фото:

Турция в 2023 году стала самым востребованным у жителей Челябинска местом отдыха. Как URA.RU сообщил директор по маркетингу интернет-магазина туров «Traveleta.ru» Олег Козырев, больше половины туристов из Челябинска выбрали путешествие в эту страну.

«Турция занимает лидирующую позицию по количеству туров, которые были куплены через интернет-магазин в 2023 году с вылетом из Челябинска. Больше половины туристов предпочли отдых в этой стране», — сообщил Козырев.

Средний чек туристов составил 185 тысяч рублей. На втором месте оказались путешествия внутри России. Отечественные направления для себя выбрала треть отпускников. Цена поездки в среднем составила 76 тысяч рублей. Третью строчку в рейтинге заняла Абхазия со средним чеком 84 тысячи. В республике решили побывать 7% от всех туристов из Челябинска.

Египет и Таиланд также вошли в топ популярных направлений. Причем Египет стал самым дорогим выбором челябинцев. По данным Козырева, бронируя туда туры, жители тратили в среднем по 191 тысяче рублей. Чуть меньше платили за поездки в Юго-Восточную Азию: 187 тысяч. На Египет пришлось 3% отдыхающих челябинцев, на Таиланд — 2%.

Рейтинговая таблица с 2022 года несколько изменилась. По данным интернет-магазина туров, годом ранее лидером продаж были российские направления, по которым отправились отдыхать две трети челябинцев. Поездка тогда стоила меньше, чем в этом году: в среднем 49 тысяч рублей. В Турцию съездили лишь 23% путешественников, что практически вдвое меньше, чем в текущем сезоне. На третьем месте, как и в настоящее время, была Абхазия (8%) со средней стоимостью путешествия около 73 тысяч рублей.

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Турция в 2023 году стала самым востребованным у жителей Челябинска местом отдыха. Как URA.RU сообщил директор по маркетингу интернет-магазина туров «Traveleta.ru» Олег Козырев, больше половины туристов из Челябинска выбрали путешествие в эту страну. «Турция занимает лидирующую позицию по количеству туров, которые были куплены через интернет-магазин в 2023 году с вылетом из Челябинска. Больше половины туристов предпочли отдых в этой стране», — сообщил Козырев. Средний чек туристов составил 185 тысяч рублей. На втором месте оказались путешествия внутри России. Отечественные направления для себя выбрала треть отпускников. Цена поездки в среднем составила 76 тысяч рублей. Третью строчку в рейтинге заняла Абхазия со средним чеком 84 тысячи. В республике решили побывать 7% от всех туристов из Челябинска. Египет и Таиланд также вошли в топ популярных направлений. Причем Египет стал самым дорогим выбором челябинцев. По данным Козырева, бронируя туда туры, жители тратили в среднем по 191 тысяче рублей. Чуть меньше платили за поездки в Юго-Восточную Азию: 187 тысяч. На Египет пришлось 3% отдыхающих челябинцев, на Таиланд — 2%. Рейтинговая таблица с 2022 года несколько изменилась. По данным интернет-магазина туров, годом ранее лидером продаж были российские направления, по которым отправились отдыхать две трети челябинцев. Поездка тогда стоила меньше, чем в этом году: в среднем 49 тысяч рублей. В Турцию съездили лишь 23% путешественников, что практически вдвое меньше, чем в текущем сезоне. На третьем месте, как и в настоящее время, была Абхазия (8%) со средней стоимостью путешествия около 73 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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