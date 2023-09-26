В Челябинской области резко выросло число семей, получивших социальные квартиры. Инфографика

27 сентября 2023 в 09:49 Размер текста - 17 +

Получение жилья по социальному найму часто становится для граждан первым шагом к получению квартиры в собственность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 2023 году в Челябинской области значительно увеличилось количество семей получивших жилые помещения по договорам социального найма. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе контрольно-счетной палаты региона. «Число семей, получивших жилье по договорам социального найма за восемь месяцев 2023 года составило 709. В 2021 году таких семей было 204, в 2022 году — 297. На рост объема жилья по соцнайму повлияло, в том числе и увеличение темпов ввода жилья в регионе», — сообщили в пресс-службе КСП. По количеству квартир, которые граждане получили по договорам соцнайма, Челябинская область занимает третье место в УрФО. Регион отстает от Ханты-Мансийского автономного округа и Свердловской области, но при этом опережает Тюменскую, Курганскую области и Ямало-Ненецкий автономный округ. По договорам соцнайма гражданам предоставляют жилье в рамках социальных программ, для привлечения ценных специалистов, по решению судов и в ряде других случаев. Как правило, прожив определенное время в жилье по договору соцнайма, граждане получают право приватизировать недвижимость. Число семей, получающих квартиры по договору соцнайма, значительно выросло Фото: пресс-служба Контрольно-счетной палаты Челябинской области

В 2023 году в Челябинской области значительно увеличилось количество семей получивших жилые помещения по договорам социального найма. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе контрольно-счетной палаты региона. «Число семей, получивших жилье по договорам социального найма за восемь месяцев 2023 года составило 709. В 2021 году таких семей было 204, в 2022 году — 297. На рост объема жилья по соцнайму повлияло, в том числе и увеличение темпов ввода жилья в регионе», — сообщили в пресс-службе КСП. По количеству квартир, которые граждане получили по договорам соцнайма, Челябинская область занимает третье место в УрФО. Регион отстает от Ханты-Мансийского автономного округа и Свердловской области, но при этом опережает Тюменскую, Курганскую области и Ямало-Ненецкий автономный округ. По договорам соцнайма гражданам предоставляют жилье в рамках социальных программ, для привлечения ценных специалистов, по решению судов и в ряде других случаев. Как правило, прожив определенное время в жилье по договору соцнайма, граждане получают право приватизировать недвижимость.